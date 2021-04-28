/629105/إبراهيم-عادل-يسجل-هدف-فوز-بيراميدز-على-نامونجو-في-الكونفيدرالية

حقق بيراميدز فوزا هاما على حساب نامونجو التنزاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية ، وحسم الفريق تأهلة لدور الـ 8 من الكونفيدرالية خلال الجولة الماضية، وسجل إبراهيم هدف اللقاء الوحيد. ودخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة بعد فوز اليوم خلف الرجاء المغربي صاحب الصدارة برصيد 15 نقطة، بعد أن تلقى الفريق الخسارة في الجولتين الثالثة والرابعة في دور المجموعات للكونفيدرالية الإفريقية.

وسقط بيراميدز في فخ الهزيمة، أمام الرجاء المغربي، ذهاب وإياب بالجولتين الثالثة والرابعة، في مفاجأة غير متوقعة لوصيف النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: عمر جابر – أحمد سامي – عبد الله بكري – طارق طه

الوسط: محمود حمادة – محمود صابر – إسلام عيسى – إبراهيم حسن – إيريك تراوري

الهجوم: دودو الجباس

تشكيل بيراميدز أمام نامونجو

ويجلس على دكة البدلاء كلا من : عبد الرحمن أيمن، جون أنتوي، إبراهيم عادل، دييجو رولان، أحمد فتحي، نبيل عماد "دونجا"، أحمد توفيق.

وكان الفريق قد دخل المباراة بقائمة مكونة من :

تشكيل بيراميدز أمام نامونجو

وشهدت قائمة بيراميدز ضم 18 لاعبًا، بجانب غياب الثلاثي شريف إكرامي وعبد الله السعيد ورمضان صبحي عن المباراة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: عبد الله بكري - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: دودو الجباس - دييجو رولان - جون أنطوي.

وكان بيراميدز قد تأهل رسميًا لدور الـ8 من البطولة القارية بجانب الرجاء المغربي عن المجموعة الرابعة.