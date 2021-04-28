/629106/كامل-ميشيل-نثق-تماما-بقدرة-القيادة-السياسية-في-التعامل-مع-أزمة-سد-النهضة

قال المهندس كامل ميشيل عضومجلس الشيوخ، ان لقاء وزير الخارجية بالبرلمان اليوم، يعد لقاء مثمر من جميع النواحي، لإيضاح الموقف الأثيوبي تجاه قضية سد النهضة، فضلا عن بعث رسالة إطمئنان حول تعامل الدولة المصرية وإدارتها الحكيمة لهذه المشكلة.

قرارت جادة في ملف سد النهضة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الحي رفاعي وبحضور رؤساء لجان الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بالشيوخ لمناقشة التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية، مشيرا إلى أن وزير الخارجية قام بتوصيل رسالة للجميع حول ما يتم إتخاه من قرارات وخطوات جادة في هذه الأزمة.

وأضاف النائب كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ، أنه يوجد حالة من الإطمئنان حول رصيد مصر من المياه، ولن يكون هناك خوف على الإطلاق تجاه هذا الملف، بسبب تعامل مصر الجيد، وثقتنا الكاملة في القيادة السياسية وقدرتها الكاملة في الحفاظ على حقوقنا في المياه.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، قد أكد خلال اللقاء، أنه حريص علي التنسيق مع المجالس النيابية والالتقاء بنواب مجلس الشيوخ، الذي له دور في دعم السياسة الخارجية للدولة المصرية في ظل التحديات التي لاتزال تؤثر على استقرار الأمن القومي المصري والإقليمي.

وتابع وزير الخارجية، سامح شكرى خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الحي عبيد، لمناقشة التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية:” إن أزمة سد النهضة تواجه تعنت إثيوبي، فقد رفضوا بعض الوساطات لحل الأزمة”.