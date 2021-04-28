/629107/الاختيار-2-الحلقة-16-استشهاد-العميد-طارق-المرجاوي

مسلسل الاختيار 2 حلقة 16، استهلت الأحداث بزيارة ضابط الأمن زكريا يونس -كريم عبد العزيز- لزوجة صديقه الشهيد محمد مبروك، فقابلته رشا -بشرى- وأولادها بالترحاب، ومن ثم سألته عن حقيقة خيانة محمد عويس وتسليمه لزوجها مبروك، فأكد لها الأخبر وسألها إذا كانت تحتاج إلى شئ، فشكرته وأخبرته عن المنام الذي أتي به إليها زوجها مبروك ليدعمها ويقويها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 16، التي شهدت تفجيرات جامعة القاهرة و مظاهرات الإخوان بعين شمس، فضلًا عن استشهاد ميادة أشرف ووفاة البكوتشي الضابط الجاسوس.

جماعة الإخوان في مظاهرة جديدة بعين شمس

أقامت جماعة الإخوان مظاهرة بمنطقة عين شمس رافعين علامة "رابعة"، وتم توصفيها على كونها مظاهرات تتسم بالعنف.

استشهاد الصحفية ميادة أشرف

أذاعت النشرات الإخبارية استشهاد 4 أشخاص في المواجهات الدامية بمظاهرات عين شمس ومن بينهما فتاتان إحداهما مسلمة وهي ميادة أشرف الصحفية بجريدة الدستور والأخرى ماري سامح.

هدف أنصار بيت المقدس

اجتمع القائد رفعت مع ضباط الأمن الوطني لمناقشة خطة العثور على العنصر التكفيري الذي تسبب بقتل الفتاتان في مظاهرات عيش شمس، ومن ثم سأل الضابط زكريا عن الأحوال لديه فأخبره أن أنصار بيت المقدس هدفهم توليد أزمات اقتصادية من خلال تفجير أبراج ومنشآت عامة ورمي قنابل على الكمائن، وأنهم يحاولوا تشتيت قوات الأمن بأن محمد كمال ومحمود عزت فروا هاربين خارج مصر، ولكنه متأكد أنهم لازالوا متواجدين بالبلد.

أبو عبيدة عنصر غامض لقوات الأمن

وعن الاعترافات الجديدة بالنسبة لعرب شركس، أخبرهم زكريا يونس أن أميرهم أبو عبيدة ليست متوفر لديهم معلومات عنه حتى الآن.

موعد وخطة العملية الإرهابية الأولى للشيخ همام

اجتمع الشيخ همام بالعناصر التكفيرية ومن بينهم إبراهيم -أحمد داش- وأخبرهم عن اقتراب موعد أو عملية إرهابية وكيفية تنفيذها من خلال وضع القنبلة بكيس عند مكان وجود الهدف.

استشهاد العميد طارق المرجاوي

قام إبراهيم والشيخ همام بتفجير 3 قنبلات أمام جامعة القاهرة، أدت إلى استشهاد العميد طارق المرجاوي رئيس مباحث غرب الجيزة، وواحدة منهم انفجرت على الهواء مباشرة.

وفاة البكتوشي الضابط الجاسوس

اجتمع الدكتور مع جاسوسي الإخوان من الضباط وأخبرهم عن وفاة البكتوشي بحادث سيارة، وأكد عليهم بضرورة استكمال طريقه وتحقيق وصيته وهي رفع الراية الإسلامية.

إصابة أحمد مكي

داهم يوسف الرفاعي ضابط العمليات الخاصة مكان اختباء العناصر التكفيرية، وأثناء قبضه عليه أصيب برصاصة في رجله اليسرى، نُقل على إثرها إلى المشفى.

أحمد مكي في خطر

ذهب زكريا إلى المشفى ليطمئن على يوسف، فأخبرهم الطبيب أن إخراج الرصاصة من رجل الأخير قد تؤدي إلى قطع الوتر، وإذا أجرى العملية ستكون على مسئوليتهم، فطلب منه زكريا أن يعطيهم فرصة للتفكير.

أحمد داش تحت أعين أمير الجماعة

طلب إبراهيم واسمه الحركي بيبو والدته على الهاتف سرًا ليطمئن عليها فدخل عليه أمير الجماعة الشيخ همام وعنفه، وأكد عليه أن لا شئ يجري بدون موافقته.

حركة الأحرار لأنصار بيت المقدس

أخبر أحد الرجال الضابط زكريا يونس بوجود حركة تسمى الأحرار مؤسسها شخص يدعى عمرو ربيع بيجمع أموال من الناس على أساس أنها تبرعات، ومن ثم يرسلها لأنصار بيت المقدس بقيادة أبو عبيدة.

كريم عبد العزيز يعلم بخط سير أبو عبيدة

ألقى زكريا القبض على عمرو ربيع وحقق معه واعترف الأخير بالمكان الذي يلتقي به مع أبو عبيدة.

اتفق زكريا مع القائد رفعت على أن تنفذ هذه العملية من خلال قوات مكافحة الإرهاب وليست العمليات الخاصة لأن الأخيرة أصبحت عنصر مكشوف بالنسبة للإخوان منذ فض رابعة، وترك عمرو يقابل أبو عبيدة ومن ثم يلقوا القبض عليه.

قوات مكافحة الإرهاب تترصد لأبو عبيدة

انتهت أحداث الحلقة 16 من مسلسل "الاختيار" بخروج قوات مكافحة الإرهاب بقيادة الضابط زكريا في ظهر اليوم التالي إلى حديقة بدر في جسر السويس، حيث التقي عمرو ربيع مع أبو عبيدة بمراقبة ومتابعة منهم لإلقاء القبض عليه.