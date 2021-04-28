/629109/عاجل-الزمالك-يقرر-استبعاد-محمد-عواد-من-قائمة-الفريق-لعدم-إلتزامه

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك استبعاد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض من معسكر مباراة المقاولون العرب والمقرر لها في تمام التاسعةوالنصف من مساء الغد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ووضح الزمالك أن قرار الإستبعاد جاء بعد عدم إلتزام الحارس بالتدريبات المقررة مع الفريق، قبل المواجهة الهامة أمام المقاولون العرب في الدوري الممتاز، ليدخل الفريق الأبيض مباراة الغد بحارس وحيد وهو محمود جنش.

إصابة محمد أبو جبل بفيروس كورونا

يذكر أن محمد أبو جبل أظهرب النتيجة إيجابية المسحة الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ليغيب اللاعب عن مباراة المقاولون العرب والمقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف من مساء الغد على ملعب القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامن عشر من الدوري الممتاز.

أثار محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، بعدما نشر اللاعب صورة بها اية قرانية بعد ساعات قليلة من إصابة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأخر ، الأمر الذي أعتبره البعض شماتة في المرض.

وكتب محمود عبدالرحيم جنش عبر موقع تدوال الصور والفيديوهات إنستغرام: " ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"، لتنهال التعليقات الغاضبة على حارس الفارس الأبيض على إعتبار أنه لم يراعي حاله زميله المصاب بفيروس كورونا قبل أن يقوم اللاعب بحذف الصورة.