/629110/غياب-عواد-وتواجد-نادر-السيد-كارتيرون-يعلن-قائمة-الزمالك-لمواجهة-المقاولون

أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق المقرر دخولها معسكرمباراة المقاولون العرب ، وشهدت القائمة غياب محمد عواد حارس الفريق وكذلك ودخول أحمد نادي السيد في القائمة الأساسية، وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش ، أحمد نادر السيد

في الدفاع: محمود علاء ، محمد عبد الغني ، محمد عبد السلام ، عبد الله جمعة ، أحمد فتوح ، حازم إمام، حمزة المثلوثي .

في الوسط: فرجاني ساسي ، طارق حامد ، يوسف أوباما ، محمد أشرف روقا ، إسلام جابر ، محمود عبدالعزيز ، أحمد سيد زيزو ، محمود عبدالرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي.

في الهجوم: حميد أحداد، مروان حمدي.

قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

الجدير بالذكر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قرر استبعاد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض من معسكر مباراة المقاولون العرب والمقرر لها في تمام التاسعة والنصف من مساء الغد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الزمالك يقرر استبعاد محمد عواد من الفريق

وجاء قرار الزمالك بالإستبعاد بعد عدم إلتزام الحارس بالتدريبات المقررة مع الفريق، قبل المواجهة الهامة أمام المقاولون العرب في الدوري الممتاز، ليدخل الفريق الأبيض مباراة الغد بحارس وحيد وهو محمود جنش.