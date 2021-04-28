/629111/أرقام-تاريخية-في-مباراة-السيتي-وباريس-محرز-في-المقدمة

حقق فريق مانشسترسيتي في مباراة اليوم امام باريس سان جيرمان، الفوز والصدارة التاريخية علي الأندية الإنجليزية في دوري الابطال، بعد فوز اليوم، ومن الجانب الأخر كسر الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان رقم فريقة بدوري الأبطال.

أحرز الإنجليزي مانشستر سيتي اليوم أمام باريس سان جيرمان، المباراة العاشرة علي التوالي بدون نتائج سلبية، علي مستوي الفرق الإنجليزية، في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي لم تحققها أي فريق إنجليزي منذ عام 2003 بالبطولة.

حقق الأرجنتيني دي ماريا لاعب الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، رقمه في البطولة بتمريراة صحيحة، تعادل تمريراة فريق باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي تألق في مباراة اليوم فالتمريراة الناجحة، ويصنع الهدف الأول في المباراة والوحيد للفريق في المباراة.

تألق الدولي الجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي اليوم ليسجل الهدف الثاني للفريق، وهدف الفوز لفريقة في المباراة في الدقيقة 77 من عمر المباراة، لينفرد بلقب اول لاعب جزائري يسجل في بطولة دوري أبطال أوروبا.