مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 16..الموت يطارد أحمد العوضي

/629112/مسلسل-اللي-مالوش-كبير-الحلقة-16الموت-يطارد-أحمد-العوضي

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 16 بدأت بمواجهة ساخنة بين سيف الخديوي الذي يجسده الفنان أحمد العوضي وعابد تيمور "خالد الصاوي"، حيث سلمه مالك إلى شقيقة الخديوي ولم يطاوعه في العمل معه، ودار حديث بين عابد والخديوي، طلب فيه الاخير ان يطلق عزل ويبتعد عن طريقها، ولكن عابد سخر منه واعتبره يتدخل في شئ لن يخصه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 16 الذي شهدت العديد من التفاصيل والخطط والمؤامرات بين جميع الأطراف.

تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 16

طلب الخديوي من غزل التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بأن تفكر في مكان تسكن به الليلة بعدما كشف زوجها عابد مكان الشقة التي اشتراها لها الخديوي، ففكرت غزل في صديقتها نادين "دنيا عبدالعزيز"، إلا ان الخديوي رفض لوجود عدم ثقة بينه وبينها، فأقترحت غزل ان تسكن هذة الفترة مع هويدا زوجة شقيقها عماد، فهي تحبها كثيرا ووقفت بصفها في مواقف عديدة، فوافق الخديوي.

اتصلت "زعروطة" بقدرية "دينا فؤاد" طليقة الخديوي وبلغتها انها في انتظارها وكان معها رفعت الذهبي الذي تعمل معه زغروطة "بدرية طلبة" وتعرف الاخبار عن طريق احدى رجالته وليست بالشعوذة والعفاريت كما اوهمت قدرية بذلك، وأثناء حديثهم اقتحم الخديوي عليهم المكان وحدثت مشاجرة بينه وبين رفعت ليتطاولوا على بعضهم البعض، فتوعد له الخديوي ان اصبح بينهم حق وسيأخذه قريبًا وسحب قدرية وذهب في غضب.

وفي حالة من الغضب، اتصل رفعت بحسن ابو خاطر وامره ان يكون امامه هو ورجالته في خلال ساعة، وطاردوا الخديوي في الطريق أثناء توصيل غزل إلى شقيقتها، واطلقوا النيران على سيارة الخديوي، إلا انه تمكن من الافلات منهم بعد مطاردة طويلة، حيث اوقف الخديوي سيارته وسقط برأسه على مسند السيارة إثر إصابتة بطلق ناري.