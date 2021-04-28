/629113/طلب-إحاطة-بسبب-إعتراض-هيئة الرقابة-المالية-تأسيس-شركة-تأمين-تكافلى

نص طلب الإحاطة

وجاء في طلب الإحاطة المقدم النائب محمود الصعيدي الاتي:

“قطاع التأمين في مصر بدأ منذ سنوات يشهد توسعاً في انشاء شركات تأمين تكافلي في مجالَي الممتلكات والحياة.

وبالنظر لوجود 4 شركات مملوكة للقطاع الخاص تمارس نشاط التأمين التكافلي "حياة" وتحقق أرباحاً جيدة، و في ضوء قيام مجموعة مصر القابضة للتأمين بتأسيس شركة تأمين تكافلي "ممتلكات" بدأت نشاطها في عام 2018 وتحقق نتائج طيبة، نرجو الافادة بخطط وزارة قطاع الأعمال العام لاضافة نشاط التأمين التكافلي "حياة" لمجموعة مصر القابضة للتأمين المملوكة للدولة، دعماً لتواجد الشركات المملوكة للدولة في هذا النشاط الهام”.

جدير بالذكر أن لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ شهدت مناقشة التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية، وذلك بحضور وزير الخارجية السفير سامح شكرى، والذي أكد حرصه على التنسيق مع المجالس النيابية، مشيراً إلى أن أزمة "سد النهضة" تواجه التعنت الإثيوبى، حيث رفضت إثيوبيا بعض الوساطات لحل الأزمة شكري أكد أن العالم يشهد تغييرات وأن السياسة المصرية قائمة علي رصيد طويل من العلاقات الخارجية للدولة المصرية بخلاف دورها الريادي في المنطقة وما وصلنا إليه من قدرات الدولة المصرية للعب دور أساسي علي الساحة الإقليمية والدولية ، مؤكدا حرصه لقاء أعضاء مجلس الشيوخ لاسيما ودوره المهم في دعم السياسة الخارجية للدولة المصرية فى ظل التحديات التى لا تزال تؤثر على استقرار الأمن القومى المصري والإقليمي. الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، قال إن سامح شكرى وزير الخارجية، أكد خلال لقائه إن هناك جهد دولى لعودة المفوضات من أجل إنهاء أزمة سد النهضة الإثيوبى وفق أسس جديدة، وأن مصر لن تفرط فى مصالحها وأنها تستكمل الجهود السياسية لحل الأزمة، خاصة وأن هناك أوضاع كثيرة تتغير بالمنطقة.