كشف محمد على حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مستقبله مع الفريق الأبيض بعد الخسارة من الأهلي في نهائي كأس مصر لكرة اليد 26 – 23، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وأعلن محمد على حارس مرمى الزمالك أنه فخور بالفريق الذي يلعب ضمن صفوفه، وكان يتمنى الإستمرار مع النادي لكنه يدرك أن الأمر في غاية الصعوبة في إشارة لرحيله عن صفوف القلعة البيضاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حارس الزمالك يعلن الرحيل عن الفريق «صورة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.