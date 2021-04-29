حذر الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، وأستاذ ألامراض الجلدية، من تقلبات الجو خلال الفترة الحالية.

وقال أستاذ أمراض الجلدية، عبر صفحته الشخصية "فيس بوك"، اليوم الأربعاء: الفترة الحالية من السنة هي الأصعب نتيجة أن فصل الربيع يتميز بالتقلبات الشديدة من ارتفاع وانخفاض متتالي في درجات الحرارة، بالإضافة إلى الرياح المحملة بالأتربة، وهي عوامل تساعد على نشاط الفيروسات، ومنها فيروس كورونا، وفي نفس الوقت لها تاثير سلبي على الجهاز المناعي للإنسان، حيث يستمر الربيع حتى ٢٠ يونيو المقبل.

وأشار الناظر، إلى أنه من المتوقع علميا أن يستمر معدل حالات الإصابات الجديدة في الارتفاع التدريجي يوميا إلى أن يصل ذروته تقريبا في أواخر مايو باذن الله ثم يحدث ثبات وعدم زيادة ويستمر هذا الثبات حتى الأسبوع الثالث تقريبا من يونيو فيبدأ فصل الصيف جغرافيا يوم ٢١ يونيو وعنده يبدأ انخفاض تدريجي في الإصابات الجديدة يوم بعد يوم، خلال يوليو حتى نصل إلى أقل معدل إصابات خلال شهري أغسطس وسبتمبر، نتيجة ثبات الحرارة الشديدة وارتفاع الرطوبة.

ونصح رئيس مركز البحوث السابق، المواطنين بأن يتمسكوا بمنتهي الشدة والحرص بجميع الإجراءات الاحترازية والسعي لتناول اللقاحات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هانى الناظر: تقلبات الجو تزيد من نشاط كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.