كتلة هوائية ساخنة تضرب البلاد حتى الأسبوع المقبل.. فيديو

موجة من الطقس الحار تتعرض لها البلاد بدءا من اليوم الأربعاء لتواصل ارتفاعها تدريجيا حتى منتصف الأسبوع المقبل.

هيئة الأرصاد الجوية كشفت أنه اعتبارا من يوم الخميس 29 أبريل سوف ترتفع درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة وباقى المحافظات.

وعن حالة الطقس ليلا يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ولطيف على السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وذلك بسبب كتلة هوائية شديدة الحرارة تمتد من شبه الجزيرة العربية سوف تؤثر علي شمال البلاد خلال الأسبوع القادم.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل خلال السحور، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى فى القاهرة غدا 36 درجة.