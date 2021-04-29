أرقام تاريخية في مباراة السيتي وباريس.. رياض محرز في المقدمة

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حقق فريق مانشسترسيتي في مباراة اليوم امام باريس سان جيرمان، الفوز والصدارة التاريخية علي الأندية الإنجليزية في دوري الابطال، بعد فوز اليوم، ومن الجانب الأخر كسر الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان رقم فريقة بدوري الأبطال.

أحرز الإنجليزي مانشستر سيتي اليوم أمام باريس سان جيرمان، المباراة العاشرة علي التوالي بدون نتائج سلبية، علي مستوي الفرق الإنجليزية، في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي لم تحققها أي فريق إنجليزي منذ عام 2003 بالبطولة.

حقق الأرجنتيني دي ماريا لاعب الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، رقمه في البطولة بتمريراة صحيحة، تعادل تمريراة فريق باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي تألق في مباراة اليوم فالتمريراة الناجحة، ويصنع الهدف الأول في المباراة والوحيد للفريق في المباراة.

تألق الدولي الجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي اليوم ليسجل الهدف الثاني للفريق، وهدف الفوز لفريقة في المباراة في الدقيقة 77 من عمر المباراة، لينفرد بلقب اول لاعب جزائري يسجل في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف الفريقين في المباراة

تقدم أصحاب الأرض باريس سان جيرمان في نتيجة المباراة في الدقيقة 15 من عمر المباراة عن طريق البرازيلي ماركينيوس، من خلال ركنية نفذها نيمار، وأرتقي عليها ماركينيوس وأسكنها الشباك علي يمين مواطنه إيدرسون حار مانشستر سيتي.

عاد مانشستر سيتي في نتيجة المباراة في الدقيقة 64 من عمر المباراة، عن طريق كيفين دي بروين، من خلال تمريرة بطيئة طولية علي مرمي باريس ونافاس يخطئ في التعامل معها وتسكن الشباك.

سجل الدولي الجزائري رياض محرز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 71 من عمر المباراة، من خلال ضربة حرة مباشرة علي حدود منطقة الجزاء، نفذها بمهارة من وسط حائط باريس وتسكن الشباك علي يمين نافاس، ليتقدم الفريق في النتيجة بعد تأخر الفريق في نتيجة المباراة.

تشكيل باريس سان جرمان في المباراة

حراسة المرمى: نافاس.

خط الدفاع: فلورينزي، ماركينيوس، كيمبيمبي، باكير.

خط الوسط: باريديس، فيراتي، جانا.

خط الهجوم: دي ماريا، مبابي، نيمار.

تشكيل مانشيستر سيتي في المباراة

في حراسة المرمى: ايدرسون.

في خط الدفاع: كايل والكر، روبين دياز ، جون ستونز، جواو كانسيلو.

في خط الوسط: رودري، إيليكاي غوندوغان، كيفين دي بروين.

في خط الهجوم: رياض محرز، بيرناردو سيلفا، فيل فودين.