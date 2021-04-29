مسلسل ضد الكسر الحلقة 16..نيللي كريم تخطط للإيقاع بمحمد فراج وسينتيا خليفة

/629115/مسلسل-ضد-الكسر-الحلقة-16نيللي-كريم-تخطط-للإيقاع-بمحمد-فراج-وسينتيا-خليفة

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ضد الكسر الذي تنوعت أحداثه بين تخطيطات نيللي كريم وإياد الذي بدى عليه الحقد تجاه صديقه وزوجته.

تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 16

فاجأت سلمى كريم بوجود مايا في منزل سلمى وهي تبكي بعد تذكرها تعرضها للخيانة من زوجها في أمريكا، تقول سلمى بخباثة لكريم: "تخيل ياكريم القمر دي اتعرضت للخيانة في أمريكا" يتعجب كريم وتذهب سلمى لإحضار حاسوبها الآلي، يسأل كريم مايا عن سبب تواجدها في منزله تخبره بأن سلمى هي من استدعتها للقيام بأعمال لها باعتبارها ويب بلانر وأن ما بينهم شغل فقط حتى لا يقلق، تأتي سلمى فتخبر كريم بأنها قرر أن يأكلوا ثلاثيتهم اليوم، وأثناء ذهابه للعمل تخبره بحضنها كالمعتاد لاستفزاز مايا، وبعدها تطلب سلمى من مايا بعمل بث معها تحكي فيها تجربتها مع الخيانة في امريكا ليقوما بعمل مقارنة بين الخيانة في مصر والخيانة بأمريكا.

تذهب ليلى مع مالك إلى مكان عيشة في أحد الحارات، بغرفة على أحد سطوح المنازل، ويخبرها أنها هذه حياته، فترد عليه ليلى بأنها كانت تسكن في روض الفرج قبل زواج سامى والانتقال للڤلل، وأنها كانت من أحياء شعبية، ولا يهمها حياته الآن وأن ما تريده هو حياتهم معًا فيما بعد وما سيفعله حتى يكونا سويًا، وأنهما معًا سيتحدون كل من يقف أمامهم.

سلمى تستغل إيهاب فرد الأمن لصالحها

يحاول فرد الأمن إيهاب الذي سرق مع عزة عقد سلمى، استغلال عزة للدخول للمجمع السكني لمقابلة سلمى، ترفض عزة في البداية ولكن بإصرار إيهاب تواقق، يدخل ايهاب لسلمى ويعطيها العقد مشيرًا إلى تأنيب ضميره لما حدث، وأنه ليس حرامي بل كان يحتاج إلى بعض المال ليس إلا، وأنه مستعد لفعل أي شيء من أجلها فقط تحصل له على عمل، فتستغل سلمى الموقف بذكاء وتعطيه أرقام تليفونات التي تأتي من خلالها الرسائل لكريم زوجها، وتطلب منه معرفة مكانها والأشخاص أصحاب تلك الأرقام

يذهب كريم لنادين "لقاء الخميسي" يخبرها بما حدث وبوجود مايا في منزله، فتقوله له إن الأمر شيء طبيعي وأن سلمى إذا كان لها علم بعلاقته بمايا فمن المستحيل أن تحضرها لمنزلها، فيخبرها كريم عن عدم اطمأنانه لما حدث، وتذهب نادين لأخبار سلمى عن شك كريم وعدم اطمأنانه لوجود مايا في المنزل.

إياد يستغل مالك للإيقاع بليلى وكريم

يلتقي إياد بمالك ويسأله عن انتهائه من طلبه، فيجبيه بأنه أنهاه كما شاء، فيطلب منه أن يأخذ ليلى لأحد الاماكن ويصورها فيديو، فيرفض مالك طلبه بعنف، ويخبره بأنه وافق بشرط عدم إيذاء ليلى يبرر إياد بأنه يريد الفيديو للضغط على كريم ليس إلا، وعندما صمم مالك على رفضه، هدده إياد بأهله وسجن عنه الهارب من السجن.

مصطفي يخبر كريم بخيانة زوجته ملك

يلتقي مصطفي مع كريم في أحد المقاهي، وفي مشهد مؤثر مصحوب ببكاء شديد يقول مصطفي : "أنا ماليش صحاب كتير، ومفيش حد اتكلم معاه غيرك، من ساعة ما اتجوزت ملك وأنا المفروض واحد من عيلتكم بس أنا حاسس اني بعيد عنكم مش شبهكم، حاولت أقرب، وأزود مرتبي عشان ملك متحسش بحاجة، لكن ملك مبتحبنيش، كنت متخيل أن ملك هتحبني مع الوقت أما تعرفني اكتر لكن للاسف دبحتني"، بتعجب كريم لحديث مصطفي ويحاول تهدئته بحب ملك له فيستكمل مصطفى حديثة: "أنا عمري ماعملت حاجة غلط ياكريم، حتى المرة اللي شربتني فيها قبل الفرح قعدت شهر ضميري يأنبني، عمري ماكنت حد متمرد، الناس كلها كانت بتقولي أنت ليه بتعامل الناس بحسن نية، كنت فاكر بكدة أن ربنا هيبعد عني ولاد الحرام، بقيت بصحى كل يوم أسأل نفسي أي اللي بيحصلي ده أي اللي في حياتي عملته غلط دا كان امتحان بس امتحان صعب اووي"، يحاول كريم تهدئته مرة أخرى ولكن ينفجر مصطفى بان ابنه عبدالله ليس ابنه الحقيقي.

وتنتهي أحداث مسلسل ضد الكسر الحلقة 16، بذهاب إيهاب فرد الأمن إلى نيللي كريم ومعه حمدي فرد أمن أخر ليخبرها بأن أحد الرسائل كانت من هاتفه.