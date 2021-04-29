/629116/عمرو-عزت-يطالب بسرعة-تطوير-٨٠-شارع-رئيسي-في-نطاق--الجمعية--همفرس--بولاق-القديمة

تقدم النائب النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عن حزب التجمع بطلب اليوم للسيد المهندس عبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور بسرعة تنفيذ أعمال تطوير عدد ٨٠ شارع رئيسية بمتفرعاتها في نطاق " الجمعية- همفرس- بولاق القديمة" .

وزير الخارجية بالبرلمان

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، قد أكد خلال اللقاء، أنه حريص علي التنسيق مع المجالس النيابية والالتقاء بنواب مجلس الشيوخ، الذي له دور في دعم السياسة الخارجية للدولة المصرية في ظل التحديات التي لاتزال تؤثر على استقرار الأمن القومي المصري والإقليمي.

وتابع وزير الخارجية، سامح شكرى خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الحي عبيد، لمناقشة التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية:” إن أزمة سد النهضة تواجه تعنت إثيوبي، فقد رفضوا بعض الوساطات لحل الأزمة”.