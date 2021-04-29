"التاني فنان كبير وله هيبة لكن دا نصاب"..مشهد جديد يبرأ محمد رمضان

/629118/التاني-فنان-كبير-وله-هيبة-لكن-دا-نصابمشهد-جديد-يبرأ-محمد-رمضان

أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل بسبب مشهده في مسلسل موسى الذي ظهر من خلاله شاب يجسد شخصية إسماعيل ياسين، ويدور بينهما حوار لا يليق بالفنان الراحل، الأمر الذي تسبب في غضب عائلة الفنان الراحل ومهاجمة الجمهور لرمضان.

دوت الخليج يرصد تفاصيل المشهد الثاني الذي أوضح ظهور شبيه الفنان إسماعيل ياسين في مسلسل موسى الحلقة 12 التي لاقت انتقادات لاذعة.

مسلسل موسى الحلقة 16

وجاء مشهد اليوم من الحلقة 16 رداً على الانتقادات التي وجهت لمحمد رمضان، حيث كشفت أحداث المشهد الدرامي أن الشاب ينتحل شخصية اسماعيل ياسين ويستغل الشبه بينهم لكي يتهرب من دفع الأموال لأصحابها، فأمسك به رجال السوق ودار حديث في المسلسل مدحت فيه سمية الخشاب الراحل إسماعيل ياسين قائلة: "انا كنت شاكة فيه من الاول، إيش جاب لجاب.. التاني فنان كبير وله هيبة انما دا نصاااب".

وظهر في المسلسل ان الحديث الذي نال استياء اسرة الفنان اسماعيل ياسين بين موسى والذي يجسد شخصية إسماعيل ياسين، كان بسبب جهل موسى بمعرفة الفنانين والسينما وهذا من ضمن السياق الدرامي للمسلسل.

سمية الخشاب توجه رسالة للجمهور

طالبت الفنانة سمية الخشاب الجمهور بعدم التسرع في توجيه الانتقادات إلى الأعمال المشاركة في سباق الدراما الرمضانية كما حدث مع المشهد الخاص بشخصية الفنان الراحل إسماعيل ياسين في مسلسل موسى، الذي تشارك في بطولته مع الفنان محمد رمضان، مؤكدة ضرورة الانتظار حتى تتضح الرؤية أمام المشاهد، كي لا يتخيل موقف عكس الحقيقة.

يذكر ان مسلسل"موسى"، بطولة محمد رمضان وهبة مجدي وسمية الخشاب ورياض الخولي وعبير صبري، وعدد كبير من نجوم الفن، وإخراج محمد سلامة.