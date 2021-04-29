/629120/فتح-الله-مش-وحدينا-اللي-بنخسر-في-الدوري-الأهلي-والزمالك-كمان-بيخسرو

أكد محمود فتح الله، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في تصريحات خاصة عبر برنامج "ملعب البلدوزر" الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني على قناة "الشمس"، علي بالفوزفي لقاء اليوم بكأس الكونفدرالية، وعلى الخسائر التي يتعرض لها الفريق السماوي في لقاءات الدوري.

قال: "نركز في المرحلة المقبلة من أجل حصد والفوز بكأس الكونفدرالية وينتظرنا مباريات قوية في دور الـ8 من البطولة".

وواصل: "باقي الفرق التي صعدت إلى دور الـ8 تعلم جيدًا قيمة نادي بيراميدز ولاعبين خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين".

وتابع: "هدفنا باللاعبين الأقوياء التي نضمهم في الوقت الجاري حصد بطولة الكونفدرالية".

وزاد: "لدينا عدد كبير من الإصابات وخاصة في بداية الموسم بسبب فيروس كورونا ونلعب مباراة كل 3 أيام ونعاني من ضغط المباريات".

مباريات الفريق في الدوري المحلي

وأضاف: "جميع الفرق في الدوري تخسر وتفوز والدليل الأهلي والزمالك يخسرون في الدوري مثلنا، ومفيش فريق مش بيتعرض للخسائر علي طول ولا الفوز علي طول، الكرة مكسب وخسارة".

وتابع: "الجميع مركز مع بيراميدز بعد تحقيق كل خسارة رغم أننا نحقق الفوز في عدد كبير من المباريات، واللعبون رجالة ومحدش قصر حتى الوقت الجاري".