السكة الحديد تعلن تفاصيل حادث اصطدام قطار منوف بـ لودر

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مسير القطار رقم 546 طنطا - منوف - القاهرة، يوم أمس الأربعاء، فوجئ قائد القطار، بـ"لودر" صغير، يعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور، عند الكيلو 400/24 أثناء المسير فى المسافة بين مدينة أشمون، والحلواصى.





وقالت "الهيئة"، فى بيان لها، منذ قليل: "تمكن قائد القطار ومساعده، من الرباط السريع أمام اللودر، وتفادى الاصطدام بالقطار، وحدث احتكاك بشبكة الجرار، مع شوكة اللودر، وتم فك الاشتباك". وأوضحت أن السائق اتخذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة مسير القطار، وكذلك الإجراءات القانونية، حيث تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة منوف.

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