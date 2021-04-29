انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة تعلن رسمياً ارتفاع أعداد المصابين بكورونا لـ 5 أضعاف العام الماضي و5 محافظات الأكثر إصابة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزيرة الصحة المصرية اليوم عن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا إلى 5 أضعاف مقارنةً بإصابات العام الماضي في نفس التوقيت، وجاء ذلك اليوم خلال استعراض وزيرة الصحة المصرية لأوضاع وباء كورونا في مصر والإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة هذه الزيادة وتداعيات جائحة كورونا.

ارتفاع أعداد المصابين بكورونا لـ 5 أضعاف العام الماضي و5 محافظات الأكثر إصابة

وأشارت الوزير خلال مؤتمر اليوم في حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدراسات والتوصيات العالمية تشير إلى أن الأفراد المصابين بكورونا والذين لم يظهر عليهم أعراض لمدة 10 أيام، أو ظهور نتيجة البي سي آر سلبية لهم أن يوقفوا العزل ويمارسوا حياتهم، وهذا دليل على شفاء الحالة.

وأكدت زايد اليوم على ارتفاع أعداد المصابين بكورونا إلى 5 أضعاف العام الماضي، مشيرة إلى أن الأعداد في نفس الأسبوع من العام الماضي بلغت 1248 حالة، مقارنة بـ 5845 حالة هذا الأسبوع من العام الجاري، وأكدت أن المحافظات الأعلى إصابة هي الجيزة والقاهرة، والمنيا، والفيوم، وسوهاج.

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كما تحدثت وزيرة الصحة عن توفير المخزون الإستراتيجي من الأكسجين وتوفير الأجهزة والمولدات اللازمة، وتوفير تانكات الأكسجين اللازمة وتركيب 36 خزان حتى الآن، كما سيتم توريد خزانات أخرى تباعاً، وهذا هو بيان وزير الصحة اليوم وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.