انت الان تتابع تفاصيل خبر قرارات مجلس الوزراء اليوم بخصوص الإجازات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صدر اليوم قرارات جديدة من مجلس الوزراء بخصوص الإجازات والتي شملت الآتي:

اجازة عيد العمال اجازة شم النسيم يوم الأحد إجازة كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وجاءت تلك الإجازات دون الترحيل، رغم التوقعات التي تداولها عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي الفترة الماضية بخصوص ترحيل اجازة شم النسيم إلى يوم الخميس القادم الموافق 6 مايو 2021.

قرارات مجلس الوزراء اليوم بشأن الإجازات

يوم إجازة عيد العمال 2021

حدد القرار الأول لرئيس مجلس الوزراء، الموعد النهائي لإجازة عيد العمال، التي سوف تظل في معادها دون ترحيل إلى موعد أخر. وبموجب القرار سيكون يوم السبت الموافق 1 مايو المقبل إجازة رسمية وسوف تكون مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال.

يوم إجازة عيد شم النسيم 2021

وسوف يكون الاحتفال بيوم شم النسيم في موعده، المقرر يوم الإثنين المقبل دون تعديل، لينص قرار رئيس الوزراء على منح يوم الاثنين الموافق 3 مايو المقبل إجازة رسمية وسوف تكون مدفوعة الأجر.

إجازة يوم الأحد 2 مايو 2021

واشتملت قرارات مجلس الوزراء، على أن يكون يوم الأحد المقبل إجازة رسمية ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من مخاطر فيروس كورونا.

وهذه القرارات تخص الجهات الآتية :

الوزارات. الهيئات العامة. المصالح الحكومية. وحدات الإدارة المحلية. شركات القطاع العام. شركات قطاع الأعمال العام. القطاع الخاص.

وبناءً علي قرارات مجلس الوزراء اليوم، يحصل المصريين على 5 أيام اجازة رسمية ومدفوعة الأجر، اعتباراً من اليوم الخميس حتى الاثنين المقبل.

ترحيل الاجازات

جدير بالذكر أن الحكومة قد طبقت مبدأ ترحيل الإجازات إلى يوم الخميس حتى يحصل المواطنين على إجازاتهم في مواعيد متتالية بدلاً من كونها وسط الأسبوع، وذلك وفق قرار سابق لرئيس الوزراء حمل رقم 1239 لسنة 2020، ولكن هذا القرار لم ينطبق علي الإجازات المذكورة أعلاه.