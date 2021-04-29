نواب مجلس الشيوخ عن سد النهضة.. تحدي يمس أمن مصر ويؤثر على استقرار المنطقة..وندعم الخارجية فى القرارات المستقبلية

/629119/نواب-مجلس-الشيوخ-عن-سد-النهضة-تحدي-يمس-أمن-مصر-ويؤثر-على-استقرار-المنطقةوندعم-الخارجية-فى-القرارات-المستقبلية

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبد الحي عبيد، اجتماعاً أمس الاربعاء، لمناقشة التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية، وذلك بحضور وزير الخارجية السفير سامح شكرى،وبمشاركة عدد من نواب الغرفة التشريعية الثانية واللذين أبدو كامل الدعم للخارجية المصرية فى تعاملاتها المستقبلية حول قضية سد النهضة الإثيوبي،وتأثيره على الأمن القومي المائي المصري وعلى أمن واستقرار المنطقة،نستعرضها فى الآتي:

حازم عمر:مصر تتمع بنفوذ وتأثير فى محيطها الإقليمي

قال النائب حازم عمر ،عضو مجلس الشيوخ ،رئيس حزب الشعب الجمهوري،أن مصر دولة تتمتع بحركة ونفوذ وتأثير فى محيطها الإقليمي والعربى والأفريقي، وعلى تواصل مع وزارة الخارجية، ونحن على شبة وفاق مع وزارة الخارجية فى الخطوات المستقبلية التى لا قدر لها يمكن اتخاذها،لافتا إلي أن هذه القضية تمثل أولوية لنا.

ريهام عفيفي:مصر لا تنكر حق إثيوبيا فى التنمية

وأشارت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة الشؤون الخارحية بمجلس الشيوخ،إلي أن مصر لا تنكر حق أثيوبيا في التنمية ،لافتة إلي إذا كان السد سوف يؤثر علي حصة مصر المائية أو يقلل منها أو يكون الهدف منه هو عمل بنك للمياه للمساومة عليها أو بيعها هنا تكون المشكلة،مشيرة إلي أن منذ بدأت أثيوبيا في بناء السد بدون اتفاق مع دولتي المصب ( مصر والسودان ) كما تحدده الأعراف الدولية والقانون الدولي وقانون الأنهار الدولية الذي ينظم العلاقة بين الدول المتشاظئة ودول المنبع والمصب، من وقتها بدأت مصر التفاوض للإتفاق علي طريقة ملأ وتشغيل السد خصوصا في أوقات الفيضان والجفاف الممتد .

كامل ميشيل:لقاء وزير الخارجية يوضح الموقف الاثيوبي تجاه السد

وأضاف المهندس كامل ميشيل عضومجلس الشيوخ، ان لقاء وزير الخارجية بالبرلمان اليوم، يعد لقاء مثمر من جميع النواحي، لإيضاح الموقف الأثيوبي تجاه قضية سد النهضة، فضلا عن بعث رسالة إطمئنان حول تعامل الدولة المصرية وإدارتها الحكيمة لهذه المشكلة.

عفت السادات: الجانب الإثيوبي يعرض القضايا بوجهة نظر مغايرة

وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، عفت السادات، عن مجمل اللقاء الذى جمع نواب الغرفة الثانية مع وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم، لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية والتى يأتي على رأسها ما يتعلق بملف سد النهضة، والتحديات التى تمس الأمن القومي المصرى.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، عفت السادات، قائلًا:" بقدر ما طمأنا بأن مصر دارسة للموضوع كويس، وبشكل دقيق إلا أنه أثار فى نفوسنا قلق نتيجة تعسف الجانب الإثيوبي وعرضه للقضايا بوجهة نظر مغايرة".

عايدة نصيف: مازلنا نتحرك بصورة مكوكية لمواجهة هذا التحدي

وأشارت النائبة عايدة نصيف، إلي أن هناك دورًا هاما من الجانب النيابي لدعم التحركات المصرية علي الصعيدين الدولي والإقليمي، واولوية تعزيز العلاقات والتعاون المصري مع الاشقاء من بلدان القارة الإفريقية، ولاسيما التوسع في اقامة مشروعات مشتركة وتعاون اجتماعي واقتصادى للوصول إلي تنمية مستدامة وشاملة بين مصر وجميع ابناء النيل.

وتابعت:" ان الجميع يشهد للجهود الدبلوماسية المصرية الرائدة في التعامل مع هذا الملف الهام، رغم التعنت الأثيوبي مازالت بلادنا تتحرك بصورة مكوكية لمواجهة هذا التحدى بصورة دبلوماسية تعبر عن قدر مصر ومكانتها".

وحضر اجتماع اللجنة اليوم حضور الدكتور عبد الحى عبيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والدكتورة عايدة نصيف امين سر لجنة العلاقات الخارجية، والدكتور عفت السادات وكيل اللجنة، ومشاركة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الفريق أسامة الجندى، النائب محمد هيبه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، قد أكد خلال اللقاء، أنه حريص علي التنسيق مع المجالس النيابية والالتقاء بنواب مجلس الشيوخ، الذي له دور في دعم السياسة الخارجية للدولة المصرية في ظل التحديات التي لاتزال تؤثر على استقرار الأمن القومي المصري والإقليمي.