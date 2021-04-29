ضل راجل الحلقة 17.. ياسر جلال في ورطة جديدة 

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ضل راجل الحلقة 17، التي شهدت قتل زوجة محمود عبد المغني ومساومة ياسر جلال لإغلاق قضية ابنته، فضلًا عن محاولات مرتكبي حادث رنا رئيس للتمكن من الفيديو.

محمد يسري يلجأ لخليل لإخراجه من ورطته مع رنا رئيس

ارتجف سليم -محمد يسري- خوفًا بعد أن علم بمشاهدة والد شهد -رنا رئيس- للفيديو الخاص بالحادث، وأخبر صديقه عمرو -محمد عادل- أنهما ليس أمامها حلًا سوى تدخل والد غادة لحل الأمر.

ياسر جلال يرفض مساعدة رنا رئيس

عاد جلال -ياسر جلال- إلى بيته بعدما أعاد المال إلى الطبيبة ملك -نور اللبنانية- وعندما علمت زوجته هدى -نيرمين الفقي- نالت الفرحة من قلبها، وأثناء حديثهم خرجت شهد من غرفتها وعرضت على والدها مبلغ كان لديها لتساعده في استكمال المال الخاص بالفيديو، فرفض ولم ينظر لوجهها.

محمود عبد المغني محلك سر تجاه قضية رنا رئيس

فحصت الطبيبة ملك والد يوسف بعد أن أخبرها أنه شعر بالإعياء وطمئنته عليه، وسألته عن ما إذا كانت هناك أخبار جديدة بشأن قضية شهد، فأخبرها أن جلال يصعب عليه الأمر ولكنه لم يذكر كيف.

محمد عادل يتولى حل ورطتهم مع رنا رئيس

اجتمع عمرو وسليم وغادة بمنزل والدها خليل ليناقشوا أمر الفيديو وكيفية الوصول إليه قبل أن يقع بيد جلال والشرطة، فأخبرهم عمرو أن يتركوا له الأمر وسيحله.

محمد عادل وراء الفيديو المصور

ذهب عمرو إلى خميس مالك الفيديو، واتضح أنه هو من جعل الأخير يصور الحادث، ولكن خميس لعب من وراء ظهره، فأعطاه عمرو مبلغ من المال وطلب منه أن يعطيه الفيديو فأخبره خميس أن جلال سيأتي ليلًا ويعطيه مبلغ أكبر، فسأله عمرو كم يريد فأجابه "مليونًا".

ياسر جلال يأخذ إجازة بدون مرتب

طلب جلال سلفة من مديرة المدرسة، لكنها رفضت بسبب عدم التزامه وعرضت عليه مساعدة شخصية فامتنع وأخذ إجازة بدون مرتب، وبعد خروجه من مكتبها عرض عليه صديقه خالد أن يذهب معه أثناء مقابلته مع خميس، فرفض حتى لا يخاف الأخير ويمتنع عن إعطاءه الفيديو.

أصدقاء محمد يسري بجانبه بسبب المال

تحدث حازم وصديقه حول كون سليم هو من يصرف عليهم لذلك لا يستطيعون تركه والخروج من المشاكل التي ورطهم بها، وقطع حديثهما جرس الباب حيث أتت نادين -مروة أنور- وطلبت من حازم أنا يبتعد عن سليم ويقنع والده ويتقدم لها.

ياسر جلال يتعرض لمساومة جديدة بشأن قضية ابنته

استعد جلال لمقابلة خميس، ومن ثم دخلت عليه شهد وأخبرته أن هناك رجل يريد مقابلته، وعندما خرج وجده من طرف مركبي حادث ابنته، ساومه أن يرسل زوجته إلى استشار عظام كبير لتعالج ويكتب بالشيك المبلغ الذي يريده مقابل أن يغلق قضية شهد، فغضب عليه جلال واشتبك به حتى فصلت بينهما زوجته وانصرف.

زوجة محمود عبد المغني تتعرض للقتل

تذكر يوسف بعد عودته من عمله باكيًا ماضيه مع زوجته في فترة حملها وقتلها أمامه هي والجنين بعد أن تعرضوا لهجوم مسلح في مدخل بيتهم.

قتل خميس مالك فيديو الحادث

انتهت أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 17 بذهاب جلال إلى خميس لتنفيذ اتفاقهم "الفيديو مقابل المال"، وبدأ ينادي عليه ويقرع الباب لكنه لا يجيب، فنظر من شباك بيته ليجده ملقى على الأرض فدخل ليتفحصه، فوجده مطعون بسكين والدم يسيل منه.