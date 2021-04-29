/629122/رئيس-أسوان-نعاني-من-أزمة-مالية-وخزينة-النادي-مفيهاش-60-جنيه

قال اللواء أحمد سليمان، رئيس نادي أسوان، إن نادي أسوان يوجه الشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء والسيد وزير الرياضة بعد الحصول على الموافقة تخصيص أرض النادي لتكون ملك النادي.

أكد اللواء أحمد سليمان في تصريحات خاصة عبر برنامج "ملعب البلدوزر" الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني على قناة "الشمس"، معبر عن أزمة النادي المالية ومطالب فخامة رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء، بمساعدة النادي للخروج من الأزمة.

: "ولكن لدينا أزمة مع الشركة الراعية للنادي وهناك مستحقات 3 مليون متأخرة". وتابع: "الشركة الراعية لديها أزمة مالية ولكن نحن نعاني من نقص كبير في الموارد ولدينا مباراة أمام المصري في استاد الإسكندرية وندفع 450 ألف جنيه إيجار الفندق في الشهر بالقاهرة ومطالبين بإرسال 60 ألف جنيه قبل مباراة المصري ولكن نادي أسوان لا يمتك 60 جنيه".

وأضاف: "هطلع من إسكندرية على الجونة وبعدها الإسماعيلي والخزينة لا يوجد بها أي موارد".

وأتم: "نداء للشركة الراعية بمنحنا 2 مليون جنيه فقط من المستحقات المتأخرة والمقدرة بـ 3 مليون جنيه".

أسوان يتألق في كأس مصر

خطف أسوان فوزا هاما أمام الجونة بهدف نظيف لعمرو الحلواني بعد تنفيذ رائع للركلة الحرة، ليتأهل أبناء الجنوب للدور القادم من بطولة كأس مصر، عقب الإنتصار على فريق الجونة في إطار منافسات دور الـ 16 من البطولة.

هدف أسوان في المباراة

وسجل عمرو الحلواني هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 87 من أحداث الشوط الثاني، بعد تنفيذ رائع لركلة حرة مباشرة حولها في مرمى فريق الجونة بشكل مباشر، ليتأهل الفريق للدور القادم من بطولة كأس مصر ويضرب موعدا هاما مع المصري البورسعيدي في دور الـ 8 من البطولة.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي في المباراة:

في حراسة المرمي : خالد وليد .

في خط الدفاع : أحمد سالم صافي ، محمد جابر ، محمود شبانة ، عبد العزيز موسى .

في خط الوسط : أحمد عبد الظاهر ، عمرو الحلواني ، هيثم الفيل ، محمد جمال تريكة .

في خط الهجوم : محمد أسامة ، أحمد الصغيري .