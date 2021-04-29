/629123/الأهلي-يحسم-دوري-اليد-سيدات-والزمالك-يعاين-الخسائر

حقق فريق النادي الأهلي سيدات كرة اليد الفوز على نظيره فريق الشمس بنتيجة 34 / 22 فى إطار الجولة الثانية من الدورة المجمعة الثانية لنهائيات دورى عمومى السيدات للموسم المحلى بالدوري، وشهد على اللقاء صالة حسن مصطفى، ليواصل تصدره ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، ويحسم اللقب قبل انتهاء الدورة المجمعة بجولة واحده.

إستطاع فى نفس الجولة فريق سبورتنج تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 34 / 28 ، قبل أن تختتم المنافسة أمس الخميس بلقاءات بين كل من الشمس مع الزمالك والأهلى مع سبورتنج.

وحقق فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى الفوز على نظيره الزمالك، في لقاء جمع الفريقين مساء أول أمس الثلاثاء، والذي انتهي بنتيجة 29 / 19 لصالح فريق المارد الأحمر فى أول أيام الدورة المجمعة الثانية .

تقام نهائيات منافسات اليد بدون جماهير وفقا لما حدده مسئولو الاتحاد بحضور مجلس إدارة الأندية فقط وبعض من أسر اللاعبين.

بطل كأس مصر سيدات سلة

حصد فريق كرة السلة "سيدات" بالنادي الأهلي علي ببطولة كأس مصر لموسم 2020-2021 على حساب نادي سبورتنج، استضاف القاء علي صالة الشباب والرياضة مساء اليوم السبت نهائي كأس مصر بين فريق الأهلي وفريق سبورتنج.

الاهلي والزمالك بكرة اليد

تُوج فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 على صالة حسن مصطفى، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 26/ 23 فى النهائى.

بطل دوري المحترفين

ومن الجدير بالذكر توج مؤخرا فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطل دورى المحترفين للموسم المحلي الحالي، بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17 / 18 ، فى إطار لقاء القمة الفاصلة التى أقيمت مساء الإثنين قبل الماضى ، لتحديد بطل دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

الأهلي والزمالك في لقاء القمة بالدوري

حقق الأهلي فوزا هاما على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد القاهرة، ورفع المارد الأحمر رصيده للنقطة 30 في المركز ويرتقي لوصافة الدوري الممتاز خلف الزمالك متصدر الترتيب بـ 33 نقطة، مع أفضلية في عدد المباريات حيث يتبقى للمارد الاحمر 3 مباريات مؤجلة في حالة الفوز.