كوفيد 25 الحلقة الاولى التريند الأول على تويتر..والجمهور: شابوه يوسف الشريف

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يوسف الشريف الفنان الذي طاح بجميع المسلسلات المتواجدة داخل الحلبة الرمضانية بدخوله المفاجىء من خلال مسلسل كوفيد 25 الذي انتظره العديد من الجماهير منذ فترة طويلة.

دوت الخليج يرصد ردود أفعال الجماهير بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل كوفيد 25 بطولة الفنان يوسف الشريف الذي دومًا يبدع ليخرج أفضل ما عنده، الأمر الذي من شأنه وضعه داخل قالب فريد من نوعه.

مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى

اكتسح اسم الفنان يوسف الشريف موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ومحرك البحث الشهير “جوجل”، فور طرح مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى التي شهدت العديد من المشاهد المثيرة التي جذبت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أشاد العديد من الجماهير بدور الفنان يوسف الشريف الذي نجح في إبهار وإثارة حالة واسعة من الجدل في كل عام كعادته بأعماله التي كللت بجانب خيالي خاص أعطته روح وجمالًا لن يضاهيه جمال آخر.

وعلى الرغم من دخول الفنان يوسف الشريف السبق الدرامي الرمضاني في المنتصف إلا أن مسلسله الجديد الذي يحمل اسم كوفيد 25 اثنى عليه الجمهور بعد عرض الحلقة الأولى، ليواصل مسيرة نجاحاته الهائلة.

تعليقات الجمهور على كوفيد 25 الحلقة الأولى

غرد أحد المتابعين، قائلًا:"يوسف الشريف السنة دى ساب كل واحد يعمل اللى هو عاوزه.. وجه فى نص رمضان قش كل حاجة.. معلم وعالمى وشابوه يوسف الشريف فعلا"، وكتب آخر: “لو نلاحظ يوسف الشريف بدأ المسلسل مع بداية الموجة الرابعة ودي أول شابوه”.

وأثنى أخر على دور يوسف الشريف في مسلسل كوفيد 25، قائلًا: "كالعادة طبعا وكما هو متوقع مسلسل جامد جدا، أحداثه مشوقة حلقته قصيرة ونبدأ بأول شابووووه يا عالمي".

موعد مسلسل كوفيد 25

يعرض مسلسل كوفيد 25 على عدد من القنوات المختلفة التي يمكنك من خلالها متابعة أحداثه المشوقة، ومن بينها قناة ON في تمام الساعة 12ونصف مساءً، ويعاد في تمام الساعة 7صباحًا، و11:30 ظهرًا، بينما على قناة ON دراما الساعة 2 مساءً، والإعادة 9:30 صباحًا، و6:30 مساءً.

كما يمكنك متابعة المسلسل على قناة الحياة في تمام الساعة 6:30 مساءً، على أن يعاد في الساعة 5:30 صباحًا، والعاشرة صباحًا، بينما على قناة الحياة مسلسلات في الساعة 8 مساءً، والإعادة 4 صباحًا، والإعادة في ال 7:30 مساءً، والساعة الثالثة عصرًا.