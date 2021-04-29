بعد تفشي سلالة كورونا الجديدة.. أمريكا ترسل 100 مليون دولار للهند لإحتواء الكارثة

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أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة، سوف تتقدم بإمدادات طبية إلى دولة الهند بقيمة 100 مليون دولار خلال الأيام القادمة.

وقال في وقت سابق مستشار الأمن القومي الأمريكي: "حددت الولايات المتحدة المكونات اللازمة لإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد في الهند والتي سيتم توفيرها على الفور".

فيما غرد جو بايدن الرئيس الأمريكي أن لولايات المتحدة مصممة على مساعدة الهند في مواجهة الزيادة الهائلة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن:"مثلما قدمت الهند مساعدة للولايات المتحدة عندما كانت مستشفياتنا تعاني ضغطا هائلا بفعل الوباء، نحن مصممون على مساعدتها في وقت الحاجة".

تسجيل 1011 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 643 متعافيا من فيروس كورونا المستجد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 169308 حالة حتى اليوم.

خالد مجاهد: تسجيل 1011 حالات جديدة

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 1011 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

مؤشر زيادة الأعراض

وقال الدكتور خالد مجاهد إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 225528 من ضمنهم 169308 حالة تم شفاؤها، و 13219 حالة وفاة.