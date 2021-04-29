/629125/الزمالك-يهدد-وكيل-كارتيرون-ويؤكد-ان-العلاقة-انتهت-معه

أكد مجلس إدارة الزمالك في بيان رسمي للفريق، مهدداً حازم فتوح وكيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بالنادي، بأن النادي سيتخذ الإجراءات اللازمة والغير مرضية، عليه في حين لم يتراجع وعم التدخل في الامور الفنية للفريق، وان العمل معه إنتهي حين مضي الفريق مع كارتيرون.

قال البيان :"أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز رفضها تدخلات وكيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم باتريس كارتيرون وتصريحاته حول أمور فنية تخص النادي".

وأضاف البيان "وشددت إدارة النادي على عدم صحة الشائعات المثارة أخيرا والهدف منها النيل من استقرار الفريق، وشددت اللجنة على أن علاقة وكيل كارتيرون بنادي الزمالك انتهت فور التعاقد مع المدير الفني، وأن أي تصريحات أخرى صادرة عنه سيضطر الزمالك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الفريق في الفترة المقبلة".

وواصل البيان: "وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي يحظى بدعم إدارة النادي بكل عناصره، وذلك لتوفير مناخ الاستقرار للفريق في الفترة المقبلة".

وأختتم البيان "وأوضحت اللجنة أن أي تصريحات أخرى صادرة عن وكيل كارتيرون لا تعبر عن النادي بأي حال من الأحوال معربة عن استيائها من تصريحات وكيل المدرب غير المسئولة".

موعد مباراة الزمالك القادمة

يستعد نادي الزمالك لمباراته اليوم أمام فريق المقاولون العرب، والتي من المقرر إنطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك امام المقاولون

في حراسة المرمى: محمود جنش ، أحمد نادر السيد

في الدفاع: محمود علاء ، محمد عبد الغني ، محمد عبد السلام ، عبد الله جمعة ، أحمد فتوح ، حازم إمام، حمزة المثلوثي .

في الوسط: فرجاني ساسي ، طارق حامد ، يوسف أوباما ، محمد أشرف روقا ، إسلام جابر ، محمود عبدالعزيز ، أحمد سيد زيزو ، محمود عبدالرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي.

في الهجوم: حميد أحداد، مروان حمدي.