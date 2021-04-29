مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى..فيروس خطير يهدد البشرية

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مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى، شهدت في بدايتها تفاصيل عبقرية مثيرة وشيقة جعلت المشاهدين في حالة انجذاب تام للحلقة من أول لحظة، حيث تم عرض لقطات للعديد من البلاد لأشخاص شبه فاقدين الوعي يتصرفون بغرابة مثل الإنسان الآلى كأن شخص آخر يحركهم، في الصين وفرنسا وإيطاليا، واسكتنلندا وغيرها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الاولى من مسلسل كوفيد25 للفنان يوسف الشريف بعدما تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فور طرحها.

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل كوفيد 25

بدأت الحلقة بجلوس ياسين الذي يجسده الفنان يوسف الشريف على البحر، يمارس عادته الطبيعة في عمله كبلوجر يخبر متابعه عن الفيديوهات المنتشرة التي تصدرت التريندات مؤخرًا وان الأشخاص الذين ظهروا بها كأنهم مصابين بحدوث خلل في المخ يجعلهم يتصرفون بشكل غير طبيعي، يمكن أن يؤديهم إلى الانتحار، فيرد أحد متابعيه بأنه بسبب المخدرات ولكنه يبرر بأنه وصل إلى أطفال وكبار السن ما يبعد المخدرات تمامًا عن السبب الأساسي، وأثناء حديثه مع متابعيه يخبره بوجود أحد وراءه، فيجد ياسين شخص يغرق في مياه البحر يذهب لإنقاذه ويعود لاستكمال بثه، فيستفزه أحد الأشخاص بأن ماحدث جميعه غير حقيقي فينهي ياسين بثه ويذهب.

يسأله أحد الاشخاص عن ماحدث فيخبرها ياسين بأن أحد كان يغرق ولكنه أنقذه ولكن خلفه يوجد شخص يردد: "ماحدش بياخد اكتر من نصيبه".

ينتقل المشهد إلى إدوارد يشرح لمديره في المستشفي عن حالة غريبة لم يقابلها من قبل مريض لا ينام منذ ثلاث أيام، لديه شد في الأعصاب، ودماغه شبه مشوهه، كان يجب أن يصاب بشلل لكنه يتحرك بشكل سليم، فيقترح أمير صلاح الدين أن يتواصلوا مع دكتور ياسين ولكن إدوارد يعترض مبررًا فشله في علاج ابنه علي من كوفيد 19 رغم بساطة المرض، ولكن في تلك اللحظة بتواصل ياسين مع أمير صلاح الدين ويسأله عن الحالة، ويخبره بأنه قادم لمشاهدتها.

تذهب نهال "أيتن عامر" لطليقها ياسين وتخبره بضرورة استضافته لابنته لانها مضطرة للسفر إلى لاسماعيلية، ولكنه يرفض ويتحجج بشغله، فتغضب نهال منه وتخبره بعدم اهتمامه بانتهما، فيشرح لها ماحدث وعن الفيروس لكنها توبخه بأنه لم يذهب للمستشفي منذ 5سنوات، وأنها لم يرى ابنته منذ شهرين، كما ترك الطب من ليصبح يوتيوبر، ثم ترحل تاركة ابنته معه وتخبره بأنه عليه التحدث مع ابنه، على جانب آخر يوجد ابن ياسين يتنمر عليه أصدقائه من الأطفال متهمين أباه بخداعه لهم أثناء اللايف لكى يتصدر التريند فتبدأ بين وبين الاطفال مشاجرات.

إثارة من نوع خاص في مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى

يجلس ياسين يوسف الشريف ويتنقل بين الفيديوهات فيرى فيديو لشخص ينتحر من برج القاهرة، وفيديو اخر لشخص صيني يفيد بسلامة مخه من اي مرض، على جانب آخر يجب أسامة مع صديقته في معمل المستشفى يتحدثان عن كلام ياسين حول المرض ويتهمونه بالخرافة وأن هذه الأعراض تتشابه مع أحد الأمراض التي كانت تقيم المستشفي ابحاث عنه، علي الجانب الآخر توجد أيتن عامر وهي تتحدث في الهاتف عن أحد الأشخاص الذين أصيبوا بهذا الفيروس فقام بقتل أحد وأنها ذاهبة لإجراء سبق صحفي مع هذا الشخص.

يترك ياسين ابنه عند جارته فريدة ويذهب إلى المستشفي ويطلب أن يقابل دكتور سعد، وتقابله شروق "إيناس كمال"، وتخبره أن الشركة تصنع لقاحًا لذلك الفيروس الذى كان يتحدث عنه وتصدر اللقاح للخارج فيقطع كلامهم سعد الألفى "أيمن الشيوى" ويدخل معه ياسين المكتب.

يتحدث دكتور سعد مع ياسين عن فيديوهاته، ولكن يبرر له ياسين بأن لقاح فيروس كورونا ساعد على ظهور فيروس مميت، فيغضب عليه دكتور سعد ويوضح له أن الشركة هدفها الربح المادي فقط ليس الاء وأثناء ذهاب ياسين يصدتم خفاش بسيارته.

ويذهب ياسين للمستشفى فيجد الجميع يهرول فيوقف صديقه "أمير صلاح" فيخبره أن المريض الذى أتى من أجله قد مات، وعندما يدخل ليعرف السبب يكتشف أن الممرضة هى من قامت بذلك عن طريق حقنة بطريقة متكررة، وعندما يذهب إليها يستنتج أنها قد نقلت إليها العدوى بسبب تكرارها لجملة: "المريض اللي في اوضة 63 فاق يادكتور"، وتنتهي الحلقة الأولي من مسلسل كوفيد 25 بتذكر يوسف شريف لجميع الاشخاص اللذين قابلهم في وجميع الفيديوهات الذي رأها لأشخاص لديهم نفس الأعراض.