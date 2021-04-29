/629117/موعد-مباريات-اليوم-الخميس-والقنوات-الناقلة-أهمها-مباراة-الزمالك-والمقاولون-بالدوري

تشهد الساحة الكروية اليوم الخميس علي القليل من المباريات، ولكن من أقوي المباريات، في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي، والدوري الإسباني الممتاز، ودوري أبطال آسيا.

مباراة الدوري المصري

يستعد نادي الزمالك لمباراته اليوم أمام فريق المقاولون العرب والتي تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الممتاز، وتبث المباراة علي اون تايم سبورت إتش دي وان.

مباريات الدوري الأوروبي:

مانشستر يونايتيد وروما: تنطلق مباراة الفريقين الساعة التاسعة مساء، علي ملعب أولد ترافورد بإنجلترا، وتبث المباراة علي قناة بي إن سبورت إتش دي وان برايميم، بتعليق صوتي سوار الذهب.

آرسنال وفياريال: تنطلق المباراة في التاسعة مساء، علي ملعب لاسيراميكا بإسبانيا، وتبث المباراة علي قناة بي إن سبورت إتش دي تو برايميم، بتعليق صوتي أحمد البلوشي.

مباراة الدوري الإسباني:

برشلونة وغرناطة، وتنطلق المباراة في السابعة مساء، وتبث المباراة علي قناة بي إن سبورت إتش دي وان، بتعليق صوتي رؤوف خليف، في لقاء الجولة 33 من الدوري الإسباني الممتاز.

مباريات دوري ابطال آسيا

بيرسيبوليس الإيراني والريان القطري، في الرابعة والنصف مساء.

باختاكور الأوزباكيستاني والقوة الجوية العراقية، في الخامسة مساء.

جوا الهند والوحدة الإماراتي، في الساعة السابعة مساء.

الشارقة الإماراتي وتركتور سازي تبريز الإيراني، في الساعة الثامنة مساء.

السد القطري والنصر السعودي، في الساعة الثامنة مساء.

الوحدات الأردن وفولاد خوستان الإيراني، في الثامنة مساء.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

حقق الفريقي الضيف مانشستر سيتي الفوز علي أصحاب الأرض باريس سان جيرمان، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء ذهاب الدور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا، علي ملعب حديقة الأمراء معقل فريق باريس.

تقدم أصحاب الأرض باريس سان جيرمان في نتيجة المباراة في الدقيقة 15 من عمر المباراة عن طريق البرازيلي ماركينيوس، من خلال ركنية نفذها نيمار، وأرتقي عليها ماركينيوس وأسكنها الشباك علي يمين مواطنه إيدرسون حار مانشستر سيتي.

عاد مانشستر سيتي في نتيجة المباراة في الدقيقة 64 من عمر المباراة، عن طريق كيفين دي بروين، من خلال تمريرة بطيئة طولية علي مرمي باريس ونافاس يخطئ في التعامل معها وتسكن الشباك.

سجل الدولي الجزائري رياض محرز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 71 من عمر المباراة، من خلال ضربة حرة مباشرة علي حدود منطقة الجزاء، نفذها بمهارة من وسط حائط باريس وتسكن الشباك علي يمين نافاس، ليتقدم الفريق في النتيجة بعد تأخر الفريق في نتيجة المباراة.