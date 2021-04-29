مسلسل الطاووس الحلقة 17..خطة جديدة جمال سليمان في إثبات براءة امنية

/629127/مسلسل-الطاووس-الحلقة-17خطة-جديدة-جمال-سليمان-في-إثبات-براءة-امنية

مسلسل الطاووس الحلقة 17 شهدت العديد من التطورات، حيث اصطحب المحامي كمال "جمال سليمان" أمنية "سهر الصايغ" إلى اسوان، وترك توفيق في حيرة لان المحامي كمال لن يأخذة معه إلى اسوان.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة 17 التي شهدت العديد من التفاصيل وتطورات مفاجأة في قضية أمنية.

مسلسل الطاووس الحلقة 17

اتضطح أن الغرض الأساسي للذهاب إلى أسوان هو التصوير مع سارة التي تعمل في الاتيلية المملوك لحماد إحدي الشباب المتهمين في قضية إغتصاب أمنية، حيث كشفت في الفيديو الذي صوره لها كمال الاسطول، عن تحرش حماد لها وانها حامل ومنه لكنة لا يريد الاعتراف بالطفل، فضلاً عن سرقته للتصاميم الخاص بها ونسبها لنفسه.

وبعد تصوير الفيديو، اتصل كمال بحماد يخبره انه بلغ عنه، ليحاول حماد الهرب من اسوان ولكن تمكن كمال من ارسال سيارة لخطفه، وحاول كمال ان يقنعه لكي يتعاون معه في القضية، فقال له حماد انه لن يستطيع ان يفعل معه ما فعله بصاحبه اليوتيوبر "علي"، فأخبره كمال ان ما يفعله لصالحه لان المستشار توفيق وزين لن يتركوه وسيلفقون له تهمة بإرتكتب جريمة قتل "على".

وعلى جانب آخر، يحاول المستشار ضياء شاهين والد زين إحدى المتهمين في قضية الإغتصاب، ان يجعل امنية تتنازل عن القضية عن طريق خطيبها فيجو "خالد عليش"، حيث اعطاه ٣٠ الف جنية لكي يقضي شهر العسل في إيطاليا مع أمنية، فحاول فيجو اقناعها بانه باع الارض التي كان يمتلكها في البلد لكي يسافروا ويبعدوا عن اعين الناس، لن تقتنع امنية بكلامه لانها تعرف ان همه الاموال والشقة متجاهلاً ورغبتها في أخذ حقها من الشباب الذين قاموا بإغتصابها.