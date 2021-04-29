مسلسل القاهرة كابول الحلقة 16..رمزي ينشق عن تنظيم القاعدة الإرهابية

/629128/مسلسل-القاهرة-كابول-الحلقة-16رمزي-ينشق-عن-تنظيم-القاعدة-الإرهابية

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 16، شهدت الحلقة في بدايته طلب عم حسن "نبيل الحلفاوي" الزواج من ريم "شيرين" عن طريق ابنها أحمد بعدما جاء الأخير إلى منزل عم حسن ليخبره عن تغير حالة والدته وأنه يريد وضع حد لهذا الأمر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 16 من مسلسل القاهرة كابول بطولة الفنان طارق لطفي وعرض أبرز الأحداث من انشقاق طارق لطفي عن تنظيم القاعدة، وصدمة أسامة بحقيقة والده الروحي غريب زيدان

تفاصيل الحلقة 16 من مسلسل القاهرة كابول

يخبر الظابط عادل أسامة بحقيقة والده الروحي غريب زيدان الذي كتبها في مذكراته قبل وفاته، وأنه في الحقيقة كان زوج أمه سرًا وعندما طلقها زوجها من أحد رجاله، ولكنه تم قتله على يده فكتب غريب زيدان في مذكراته أن والدك توفى في عملية استشهادية كبرى لكن في الحقيقة كان طعم لأحد عملياته الكبرى، ثم يتركه مع المذكرات ليفكر.

تبدأ ريم مع عم حسن في تجهيز السطح الذي من المقرر أن يجلسا فيه بعد الزواج، تقاطعهم منال وفي عينها الغيره، ثم تتذكر مشهد لها من الماضي على نفس السطح وهي تتحاكي مع رمزي ويعترف لها بحبه.

حنان مطاوع تشتت علاقتها مع خطيبها أحمد

يتشاجر أحمد مع خطيبته منال بسبب عدم اتخاذها قرر حول علاقتهم لذلك الوقت، فتخبره منال بأنهت تحتاج لمزيد من الوقت لأن القرار في هذا الأمر صعب عليها، ولكنه يعبر عن إزعاجه من موقفها ويقرر أن ينهي الحديث فتتركه وتذهب.

انهيار أسامة بعد قراءة مذكرات غريب زيدان

بمجرد أن ينتهي أسامة من قراءة مذكرات غريب زيدان ينهار من البكاء، ويجتمع عادل للقاءه ويخبره عن صدمته في غريب، ويسأله عن المطلوب منه، فيحاول عادل دعمه ويطمأنه بأنه بجانيه مادام لا يفكر بعقل غريب زيدان وبالاراء الدينية، وأن ما يخالف له يعتبر كافر ويتم قتله، كما يوعده بأنه سيبقي معه حتى يعود لحياته الطبيعيه، على الجانب الآخر يوجد رمزي يخبر الشيخ منير عن إمساك الشركة بأسامة ويوضح له أن أسامة أحد الأشخاص المحبين لديه وأنه تربى على يد نفس الشخص، كما أنه يتمني أن ينضم أسامة لجماعته.

وتنتهي أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 16، بقرار رمزي بأن ينفصل عن تنظيم القاعدة الارهابي، ليكون تنظيمه الجديد بمبادئ وملابس جديدة.

مسلسل القاهرة كابول

مسلسل "القاهرة كابول" من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، أحلام الجريتلي، نور محمود، كريم سرور، رشدي الشامي، شيرين، كارولين خليل، ويعرض المسلسل عبر قناة CBC، في تمام الساعة 11:30 مساءً، وتعاد في 4 فجرًا، والواحد ظهرًا.