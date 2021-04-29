وزير الأوقاف يعلن عن مسابقة الجزء العاشر من الخطب العصرية لـ الأئمة

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة بيانا قالت فيه: "انتهت وزارة الأوقاف من طباعة الجزء الثامن من موسوعة الخطب العصرية، وجار الإعداد خلال أيام لطباعة الجزء التاسع".

وأضافت: "وبهذه المناسبة قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن يكون الجزء العاشر من إعداد الأئمة أنفسهم من خلال مسابقة الجزء العاشر من موسوعة الخطب العصرية، بحيث يمكن لكل إمام أن يشارك بخطبة أو أكثر".

وتابعت: "سيتم صرف مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه لأفضل ثلاثة مشاركين من الأئمة، مع ذكر كل خطبة منسوبة إلى صاحبها فى الكتاب".

واختتم البيان: "على الراغبين فى المشاركة تسجيل أسمائهم والموضوعات التى يريدون أن يشاركوا بها خلال أسبوع من تاريخه على النموذج المرفق، عبر الرابط التالى: https://forms.gle/Ro4q5wKENJpEvpXn9.