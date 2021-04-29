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جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة بيانا قالت فيه: "انتهت وزارة الأوقاف من طباعة الجزء الثامن من موسوعة الخطب العصرية، وجار الإعداد خلال أيام لطباعة الجزء التاسع".
وأضافت: "وبهذه المناسبة قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن يكون الجزء العاشر من إعداد الأئمة أنفسهم من خلال مسابقة الجزء العاشر من موسوعة الخطب العصرية، بحيث يمكن لكل إمام أن يشارك بخطبة أو أكثر".
وتابعت: "سيتم صرف مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه لأفضل ثلاثة مشاركين من الأئمة، مع ذكر كل خطبة منسوبة إلى صاحبها فى الكتاب".
واختتم البيان: "على الراغبين فى المشاركة تسجيل أسمائهم والموضوعات التى يريدون أن يشاركوا بها خلال أسبوع من تاريخه على النموذج المرفق، عبر الرابط التالى: https://forms.gle/Ro4q5wKENJpEvpXn9.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف يعلن عن مسابقة الجزء العاشر من الخطب العصرية لـ الأئمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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