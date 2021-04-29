ملتقى الفكر الإسلامى .. الإسلام أمر بالعدل حتى مع غير المسلمين

جدة - نرمين السيد - حاضر فيها، الدكتور بكر زكى عوض، عميد كلية أصول الدين الأسبق جامعة الأزهر، والدكتور نوح العيسوى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وقدم للملتقى الإعلامى عمرو أحمد المذيع بقناة النيل الثقافية.

يأتى هذا، فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام ؛ لنشر الفكر الإسلامى الصحيح ، ومواجهة الفكر المتطرف ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة

وفى بداية كلمته أكد الدكتور بكر زكى عوض، عميد كلية أصول الدين الأسبق جامعة الأزهر، أن الإسلام جاءَ لإخراج الناس إلى العدل بعدما كانوا فى ظلم وظلمات، حيث إنه بالعدلِ قامت السماوات والأرض، واتَّصف الحقّ سبحانه به، ونفَى عن نفسه ضدَّه وهو الظلم قال تعالى : "إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ".

وأضاف: "بل هو دائمًا مع الحقِّ أينما كان، يأمر بالوفاء بالعقودِ والعهود حتى مع الكفّار، قال تعالى : "وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ" ، وقال تعالى : "وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى"، فإنّ العدلَ واجب على كلّ أحد وفى كلّ حال، مبينًا أن الله أمَر به رسولَه فى قوله: "وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ" ، وأمَر به جميعَ خلقه فى قوله : "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ" ، مشيرًا إلى أن مظاهر العدل فى شهر الصيام تتجلى لنا عندما فرض علينا الصيام فقد فرضه على الأمم السابقة، قال تعالى :"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".

واستطرد: "والعدل مأمور به فى كلّ الأحوال، لأن مقامَ العدلِ فى الإسلامِ عظيم، وثوابَه عند الله جزيل، فالعادِل مستجَابُ الدعوة، والله يحِبّ المقسطين، وصاحِبُ العدل فى ظلِّ الرحمن يومَ القيامة، والحاكم والمسؤول مأمور بالعدل: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ"، وسواء كان الحكمُ قضاءً أو قِسمةً أو حكمًا على أفرادٍ أو جماعَات أو تَصنيفًا أو جَرحًا وتعديلًا، كلُّ ذلك يجب أن يكونَ بالعدل.

وفى كلمته أكد الدكتور نوح العيسوى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، أن خُلق العدل من الأخلاق العظيمة الكريمة المحببة إلى النفس، ذلك الخُلق الذى يبعث فى النفس الأمان والطمأنينة إذا تم تطبيقه فى الحياة، فلا يخاف المظلوم من عدم إنصافه، ولا يجد الظالم إلا أن يكف ظلمه عن البشر.

واضاف: "لذلك أمرنا الله تعالى بإقامة العدل مهما كانت درجة القرابة ، والبعد عن اتباع الهوى مهما كانت درجة الغنى أو الفقر، فسبحانه ولى الجميع، فقال تعالى فى محكم آياته: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا".

واستطرد: "رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان خير من أقام العدل وحكم بالقسط بين الناس أيًا كانت مكانتهم، حتى مع غير المسلمين فقد كان صلوات ربى عليه ينصفهم إن كان الحق معهم ، فقال صلى الله عليه وسلم مبينًا قيمة العدل: "إن المقسطينَ فى الدُّنيا على منابرَ من لؤلؤٍ يومَ القيامةِ بينَ يدى الرحمنِ بما أقسطوا فى الدُّنيا"، هذه هى منزلة المقسط العادل يوم القيامة ، فما أروعها من مكانة عالية ينالها كل من تخلق بهذا الخلق الرفيع".

وفى ختام كلمته أكد أن النبى، صلى الله عليه وسلم، حذرنا من أن نأخذ ما ليس لنا، ومن يفعل ذلك فقد اقتطع لنفسه قطعة من النار .. فقال صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشرٌ، وإنكم تختصمون إلى، ولعلَّ بعضَكم أن يكون ألحنَ بحُجَّتِه من بعضٍ فأقضى له على نحوِ ما أسمعُ، فمن قضيتُ له بحقِّ أخيه شيئًا فلا يأخذُه، فإنما أقطعُ له قطعةً من النارِ".