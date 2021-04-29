/629131/الأهلي-يسير-علي-خطى-الدولة-المصرية-العمرانية

أكد مصدر بالاهلي أن النادي يطمح في الفترة القادمة في توسع مشروعات النادي وفروعه في مختلف البلاد، وذلك بناء علي مخطط يتبناه النادي في الفترة القادمة.

قال: "الأهلي يطمح لإنشاء مدينة رياضية كبيرة للسير علي نهج الدولة المصرية في التنمية العمرانية في كل بقاع البلاد".

وزاد: " من المقرر أن يكون هناك إجتماع لمجلس إدارة النادي في الفترة المقبلة وذلك عقب وضع حجر الأساس لإستاد النادي في الشيخ زايد".

وأكمل: "سيتم الإعلان عن تعيين مجالس إدارات لثلاث شركات مساهمة اولها شركة لكرة القدم تستهدف إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية وأعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفاعليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية".

وأكمل:" وذلك من أجل تسويق ما يرتبط بها من حقوق البث – حقوق الرعاية – السلع والمنتجات المرخصة – منتجات برامج التسويق التعاوني – الإعلانات والتصديق على المنتجات – انتقالات وإعارات اللاعبين – مبيعات الإعلام الجديد – البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية – الأكاديميات – المعسكرات – المباريات".

وأضاف: "سيتم التدشين الفعلي لمجلس إدارة شركة إستاد النادي الأهلي كشركة مساهمة مصرية مهمتها إنشاء وإدارة مدينة رياضية واستاد الأهلي، وما يلحق به من خدمات الطب الرياضي والاستثمار والتطوير العقاري والمراكز التجارية وخدمات التعليم، وذلك على الأراضي المملوكة للنادي".

وواصل:" سيتم أيضاً الإعلان عن تعيين مجلس إدارة لشركة الأهلي للسياحة والخدمات «شركة مساهمة مصرية»، تتولى تقديم خدمات السياحة والرحلات والسفر لكل من الفرق الرياضية واللاعبين والأعضاء والجماهير، وما يرتبط بها من خدمات إقامة ومعيشة".

وأردف: "شركة إستاد النادي الأهلي ستتولي تنظيم عملية الإنشاء وكيفية التمويل لحلم الجماهير الحمراء وهو مدينة رياضية كاملة علي مساحة 60 فدان بفرع الشيخ زايد بينها الإستاد الذي سيقام بسعه تصل الي 60 ألف متفرج وملحق به 4-6 ملاعب تدريب وفندق لن تقل سعته عن 120 غرفة ومستشفيين احدهما في تخصص العظام والتاهيل علي غرار إكاديمية إسباير ومول تجاري يتضمن «استورز» لأشهر الماركات العالمية الرياضية وجيمانيزوم".

وأختتم: " الأهلي يطمح لإنشاء مدينة رياضية كبيرة للسير علي نهج الدولة المصرية في التنمية العمرانية في كل بقاع البلاد".