/629131/الأهلي-يسير-علي-خطى-الدولة-المصرية-العمرانية
أكد مصدر بالاهلي أن النادي يطمح في الفترة القادمة في توسع مشروعات النادي وفروعه في مختلف البلاد، وذلك بناء علي مخطط يتبناه النادي في الفترة القادمة.
قال: "الأهلي يطمح لإنشاء مدينة رياضية كبيرة للسير علي نهج الدولة المصرية في التنمية العمرانية في كل بقاع البلاد".
وزاد: " من المقرر أن يكون هناك إجتماع لمجلس إدارة النادي في الفترة المقبلة وذلك عقب وضع حجر الأساس لإستاد النادي في الشيخ زايد".
وأكمل: "سيتم الإعلان عن تعيين مجالس إدارات لثلاث شركات مساهمة اولها شركة لكرة القدم تستهدف إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية وأعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفاعليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية".
وأكمل:" وذلك من أجل تسويق ما يرتبط بها من حقوق البث – حقوق الرعاية – السلع والمنتجات المرخصة – منتجات برامج التسويق التعاوني – الإعلانات والتصديق على المنتجات – انتقالات وإعارات اللاعبين – مبيعات الإعلام الجديد – البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية – الأكاديميات – المعسكرات – المباريات".
وأضاف: "سيتم التدشين الفعلي لمجلس إدارة شركة إستاد النادي الأهلي كشركة مساهمة مصرية مهمتها إنشاء وإدارة مدينة رياضية واستاد الأهلي، وما يلحق به من خدمات الطب الرياضي والاستثمار والتطوير العقاري والمراكز التجارية وخدمات التعليم، وذلك على الأراضي المملوكة للنادي".
وواصل:" سيتم أيضاً الإعلان عن تعيين مجلس إدارة لشركة الأهلي للسياحة والخدمات «شركة مساهمة مصرية»، تتولى تقديم خدمات السياحة والرحلات والسفر لكل من الفرق الرياضية واللاعبين والأعضاء والجماهير، وما يرتبط بها من خدمات إقامة ومعيشة".
وأردف: "شركة إستاد النادي الأهلي ستتولي تنظيم عملية الإنشاء وكيفية التمويل لحلم الجماهير الحمراء وهو مدينة رياضية كاملة علي مساحة 60 فدان بفرع الشيخ زايد بينها الإستاد الذي سيقام بسعه تصل الي 60 ألف متفرج وملحق به 4-6 ملاعب تدريب وفندق لن تقل سعته عن 120 غرفة ومستشفيين احدهما في تخصص العظام والتاهيل علي غرار إكاديمية إسباير ومول تجاري يتضمن «استورز» لأشهر الماركات العالمية الرياضية وجيمانيزوم".
وأختتم: " الأهلي يطمح لإنشاء مدينة رياضية كبيرة للسير علي نهج الدولة المصرية في التنمية العمرانية في كل بقاع البلاد".
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