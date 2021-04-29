فيديو - مسحراتى المحروسة .. مش كل كلمة تتسمع تتقال

جدة - نرمين السيد - وحملت حلقة اليوم عنوان "الكلمة أمانة"، حيث قال المسحراتى فيها: "يا ولاد حارتنا اسمعو وحلويات خليك أمين مؤتمن فى الشدة والأزمات وخلى بالك أوى من الفتنة والإشاعات واحفظ لسانك مش كل كلمة تتسمع تتقال فيه كلمة تبنى بيوت تعمرها وكلمة زى الموت تدمرها".
مسحراتى المحروسة
وتابع: "بلسان يقول الكلمة بالبطال وكل واحد بمزاجه فسرها بيخوض فى عرض بناتنا وقال كلام جارح لستاتنا وكل شدة تهون والله ييسرها احفظ شبابنا يارب واسترها.. الكلمة يا ابنى أمانة فى أصل مبدأها لو قالها حد خسيس إياك تصدقها.. إياك وكلمة زور تنطقها".
جدير بالذكر، أن برنامج "مسحراتى المحروسة" يأتى بالتعاون بين منصة بلاتفورم، والمجلس القومى للمرأة، حيث يجوب المسحراتى شوارع القاهرة التاريخية.
ويهدف البرنامج إلى التعزيز من قيم الانتماء الوطنى ونبذ الإرهاب والتطرف، من خلال رسائل فنية تدعو إلى المحبة والتسامح ونبذ الكراهية والتعصب الأعمى، بالإضافة إلى ترسيخ مفهوم المواطنة.
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