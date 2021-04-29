طقس الخميس .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة ورياح نشطة .. القاهرة 36

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، كما يكون مائلا للحرارة على السواحل الشرقية، وحارا على السواحل الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





بينما يكون الطقس ليلا، لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد. حالة الطقس اليوم وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. وعن حالة البحر المتوسط، أكدت الأرصاد أنها ستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 75ر1 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية .. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 36 19 الإسكندرية 30 18 وادى النطرون 33 18 طنطا 35 19 شبين الكوم 36 19 دمنهور 34 19 بلطيم 28 17 مطروح 32 18 السلوم 35 17 سيوة 34 20 بورسعيد 28 17 دمياط 27 17 الزقازيق 36 18

المنصورة 35 18 الاسماعيلية 36 18 السويس 36 19 العريش 28 18 رفح 28 18 رأس سدر 31 18 نخل 33 17 نويبع 34 24 طابا 32 22 كاترين 31 16 الطور 33 21 شرم الشيخ 37 24 الغردقة 36 23 مرسى علم 36 23 الفيوم 36 20 بنى سويف 36 20 المنيا 37 21 أسيوط 37 21 سوهاج 37 22 قنا 37 23 الأقصر 38 23 أسوان 39 24 ادفو 39 25 أبوسمبل 38 25 الوادى الجديد 36 24 حلايب 31 25 شلاتين 33 25

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