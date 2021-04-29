المجددون.. الأوقاف تعلن السؤال السادس من المسابقة الرمضانية الكبرى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أن السؤال السادس هو ما الفرق بين لام التعليل ولام الجحود ولام العاقبة واللام المزحلقة.

وأضافت وزارة الأوقاف أن المسابقة عبارة عن 20 سؤالاً فى الدين والثقافة واللغة العربية والجوائز عبارة عن:-

1- الفائز الأول من الأئمة:

إيفاد شهر رمضان 1443هـ وشهادة تقدير.

2- الفائزة الأولى من الواعظات:

المشاركة فى الإشراف على أول بعثة حج بإذن الله تعالى وشهادة تقدير.

3- الفائز الأول من غير الأئمة والواعظات:

عشرة آلاف جنيه وشهادة تقدير.

يشترط للمركز الأول الحصول على 75% على الأقل من درجات المسابقة.

ثانيًا: خمس جوائز تفضيلية قيمة كل جائزة خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 65% على الأقل من درجات المسابقة.

ثالثًا: عشرون جائزة قيمة كل جائزة ألفا جنيه.

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