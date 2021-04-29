فيديو - تلاوة للشيخ أحمد نعينع.. وزير الأوقاف ينشر السهرة الإيمانية الـ 17

جدة - نرمين السيد -
تضمنت السهرة تلاوة لـ القارئ الشيخ أحمد نعينع، ثم أعقب ذلك حديث لفضيلة الدكتور على الله الجمال من علماء شباب الأوقاف.
ثم اختتمت السهرة بمزيج من الابتهالات والمدائح النبوية لـ النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، قدمها المبتهل عمر فرحان.
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