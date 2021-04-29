اليوم .. الكنيسة تحتفل بـ خميس العهد ضمن أسبوع الآلام

جدة - نرمين السيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بـ خميس العهد، ضمن أسبوع الآلام، حيث يعتبر واحدا من أهم المناسبات التى تحتفل بها الكنائس فى العالم، لتعدد الأحداث التى حدثت فى ذلك اليوم.





وأسبوع الآلام آخر أسبوع فى فترة الصوم الكبير، والذى يبدأ بعد صلاة التجنيز التى تعقب صلاة قداس أحد السعف أو ما يعرف بأحد الشعانين. ويعتبر أسبوع الآلام رحلة يشارك فيها الأقباط أحداث تعايشها السيد المسيح قبل تسليمه وصلبه وموته وقيامته. ويصلى خلال تلك الفترة ما يسمى بـ "البصخات" وهى الصلوات التى يتم فيها قراءة ومتابعة الأحداث التى يشهدها اليوم.

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