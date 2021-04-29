حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 30-4-2021

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 30-4-2021
مهنياً: تحرّك بعزم وابدِ تفاؤلاً ونضجاً وكفاءة، بوسعك التعويض عن التأخير والخسائر شرط معرفة انتقاء الأشخاص الملائمين .
عاطفياً: إذا واجهتك تحديات كثيرة في حياتك العاطفية، ثمة ما يؤشّر الى وجود إيجابيات.
صحياً: إنتبه لصحتك وتجنّب التعرض للشمس ولا تقم بمجهود غير اعتيادي.
حظك اليوم برج الثور الجمعة 30-4-2021
مهنياً: اضبط انفعالاتك وخصوصاً اذا طرأت قضايا قانونية اربكتك، ويخبئ لك هذا اليوم مشروعاً ومفاجأة مذهلة.
عاطفياً: علاقاتك العاطفية تنجح من دون تعقيدات وتكون لك حافزاً أو وثبة لنجاح.
صحياً: تجد نفسك قادراً على التحكم في جسدك حتى إنك تعالج بنفسك بعض الأعراض المرضية التي تصيبك نتيجة عوامل خارجية.
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 30-4-2021
مهنياً: تتخلص من تراجع في المعنويات والارباح والحيوية، وتنجح في اعمالك بحصد النجاح.
عاطفياً: الوقت مناسب لإدخال التجديد وربّما التنويع وروح المغامرة على حياتك العاطفية الروتينية.
صحياً: يتأرجح وزنك بين الطبيعي والسمنة، عليك اتباع نظام غذائي معين منذ اليوم.
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 30-4-2021
مهنياً: تتزود بالطاقة المميزة فتعيش انسجاماً وتناغماً وتواكب الأحداث بانفتاح، فأنت بطبعك اجتماعي وترحّب بالفرص على أنواعها.
عاطفياً: لا تحاول اللعب بعواطف الحبيب، بل كن صادقاً معه لتنام قرير العين ومرتاح الضمير.
صحياً: إذا كنت مصاباً بمرض القلب أو إذا كنت معرضاً لذلك فلا تعرض نفسك للإرهاق.
حظك اليوم برج الاسد الجمعة 30-4-2021
مهنياً: تمالك أعصابك وقدّم بعض التنازلات، وإلاّ فمن المستحسن ألاّ تشارك اطلاقاً في أي نقاش.
عاطفياً: يحمل هذا اليوم إيجابيات وإذا كنت تبحث عن المواجهة وتهوى الجدال والنقاش فأنت أمام مرحلة جديدة من التساؤلات.
صحياً: أنت عاطفي جداً وتتأثر بأبسط الأمور، وتشعر أن كل ما يجري يترك بصماته على نفسيتك وحتى على جسدك وصحتك.
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 30-4-2021
مهنياً: تشعر بقوة كبيرة لاختراق الحواجز والحصول على الدعم المطلوب، تبرز في الضوء، ويحمل اليك هذا اليوم مركزاً جديداً.
عاطفياً: العلاقات الزوجيّة تكون متقلّبة، ومن الضروري حمايتها من التراجع.
صحياً: أنت على حافة الانهيار وتشعر بالارهاق إن لم تسترح.
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 30-4-2021
مهنياً: تسمح لك الظروف الفلكية بعقد مصالحات وتوقيع اتفاقات مفيدة وبترتيب الشؤون الماليّة والمصرفية وتنظيمها بدقة بسبب وجود القمر في العقرب في بيت المال
عاطفياً: تزدهر عواطفك النبيلة وتتفاعل جيّداً مع الشريك وتخططان لمشاريع جديدة تمتن العلاقة أكثر فأكثر.
صحياً: حذار الإرهاق وكل ما قد يسبب لك الانفعال واستدراجك إلى إثارة عصبيتك.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 30-4-2021
مهنياً: يوم جيد جدا تفرح لتعاطف وتأييد فثمة لقاءات غنية تفتح امامك ابواب الحظ وتتميز بدقة الملاحظة وتتشجع على توسيع دائرة تحركاتك واستثماراتك.
عاطفياً: تحاول بين الحين والآخر ملء حياتك بنشاطات اجتماعية لكسر الروتين الذي تعيشه، ولتجدّد نمط حياتك.
صحياً: انتبه للحوادث، أفكارك الجديدة تساعدك على تخطي كثير من المصاعب.
حظك اليوم برج القوس الجمعة 30-4-2021
مهنياً: كثرة التفكير لها انعكاسات سلبية على الصعيد العملي، فحاول أن تكون أكثر تركيزاً لتقديم أداء أفضل.
عاطفياً: جميع الظروف مناسبة للانفتاح على الآخرين، تُتاح لك عندئذٍ فرص عديدة لتحسين العلاقة.
صحياً: قد تواجه اضطراباً جسدياً ناتجاً من قلة النوم وعدم الارتياح النفسي.
حظك اليوم برج الجدي الجمعة 30-4-2021
مهنياً: قدرتك على التكيف مع كل الأجواء من شأنها أن تسهم في فرض وجهة نظرك، وهذا سيضعك تحت الأضواء.
عاطفياً: الرومانسية تفرض نفسها اليوم وتكون أيامك المقبلة مليئة بالسعادة الكبيرة.
صحياً: إحذر جداً التشنج فقد تصاب به على الرغم من حيويتك وديناميكيتك.
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 30-4-2021
مهنياً: خفف من التشنّج والغيرة وحاول أن تجد الحلول بهدوء، قد تشكك في بعضهم أو تعيش خيبة تتعلق بعلاقة ناشئة.
عاطفياً: تتلقى معلومات خاصة جداً عن زوجك أو حبيبك، وقد تواجهه بأمر ما أو تصاب بخيبة أمل.
صحياً: كن متأنياً، فقد تحبطك أحداث وتجبر على مراجعة الطبيب بسبب بعض التراجع الصحيّ.
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 30-4-2021
مهنياً: القمر المكتمل في برج العقرب المائي الصديق يجعلك تعيش يوما حافلا بالحظ والتفوق ما يجعلك تتقدم بخطوات كبيرة وناجحة نحو المستقبل الواعد
عاطفياً: تقاوم بصعوبة حبك للمغامرة وتباشر بحماسة علاقة جديدة معبراً عن عواطفك الهياجة.
صحياً: تستمد من محيطك المتفائل طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة كل تحديات الحياة اليومية.
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