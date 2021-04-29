موعد مباراة الزمالك.. والتشكيل المتوقع

يدخل نادي الزمالك مباراته اليوم أمام فريق المقاولون العرب والتي من المقرر إقامتها في تمامم الساعة التاسعة والنصف مساءً، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وفاز نادي الزمالك على البنك الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري المصري بأربعة أهدافٍ لهدف، وأصبح رصيده 39 نقطة من 17 مباراة، وابتعد عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

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فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 18 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 وخسر 10 مباريات.

تشكيل الزمالك المتوقع:

في حراسة المرمي: محمود جنش

أحمد فتوح - أحمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام

طارق حامد - فرجاني ساسي

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

حميد أحداد

تشكيل المقاولون العرب المتوقع:

محمود أبو السعود

حسن الشامي - فاروق كابوري - محمد سمير - باسم علي

محمد مجلي - عبد الله ياسين - يوسف الجوهري - كريم مصطفى

لويس هينستروزا - محمد رزق

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تعرض لاعبين من الزمالك للإصابة بفيروس كورونا قبل مباراة المقاولون العرب، هما محمد أبوجبل ومحمد عبد الشافي، وقد عاد أحمد فتوح للتدريبات الجماعية قبل المباراة بعد تعافيه من الإصابة، ويبقى وضع الونش تحت الشك.

قائمة الزمالك

في حراسة المرمى: محمود جنش ، أحمد نادر السيد

في الدفاع: محمود علاء ، محمد عبد الغني ، محمد عبد السلام ، عبد الله جمعة ، أحمد فتوح ، حازم إمام، حمزة المثلوثي .

في الوسط: فرجاني ساسي ، طارق حامد ، يوسف أوباما ، محمد أشرف روقا ، إسلام جابر ، محمود عبدالعزيز ، أحمد سيد زيزو ، محمود عبدالرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي.

في الهجوم: حميد أحداد، مروان حمدي.

الجدير بالذكر ان اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق البنك الأهلي والتي انتهت بنتيجة 4/1 لصالح الفارس الأبيض