/629136/موعد-مباراة-الأهلي-والاتحاد-السكندري-في-نهائي-كأس-السلة

يدخل فريق الأهلي أمام فريق الاتحاد السكندري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الخميس، مباراة نهائى كأس مصر لكرة السلة رجال.

فيما يلتقى فريق الأهلى نظيره الاتحاد السكندرى فى صالة الشباب والرياضة بأكتوبر، لحسم بطل الكأس. وتمكن الاتحاد السكندرى والنادى الأهلى من التأهل لنهائى كأس مصر على حساب فريقى سبورتنج والزمالك على الترتيب، فى المواجهات التى أقيمت بينهم أول أمس بنفس الصالة.

وحقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوز هام على حساب غريمه التقليدي فريق الزمالك، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بالدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، ليتأهل إلى النهائي مع الاتحاد السكندري على لقب البطولة.

موعد مباراة الأهلي والجونة.. القنوات الناقلة

بدأ الفريق المباراة بشكل قوي وقدم اللاعبون عرض قوي، وتميز الفريق في المرتدات السريعة والرقابة المحكمة، لتنتهي الفترة الأولى بتقدم الفريق بنتيجة ٢١-١٩، بعد مجهود كبير من أحمد السلعاوي وسيف سمير وحاتم البحيري.

واصل اللاعبون تفوقهم في الفترة الثانية، ونجح أحمد مهيب وجاكسون في تسجيل أكثر من رمية ثلاثية متقنة، وقدم محمد أبو النصر أداء قويً، إلى أن انتهت الفترة بتقدم الأهلي بنتيجة ٣٨-٣٢.

واستمر الأداء المميز من جانب لاعبي الفريق، خاصة بعد أن سجل عمرو الجندي عدة ثلاثيات رائعة، وقدم عمر طارق مجهودًا كبيرًا وشارك إيهاب أمين وظهر بشكل مميز، لتنتهي الفترة الثالثة بتقدم الفريق بنتيجة ٦٠-٥٦.

وتميزت الفترة الرابعة بالقوة من جانب الفريقين، واستمر الأداء المميز من الجندي وأبو النصر ومهيب وإيهاب أمين، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة ٨٥-٨٠.

موعد المباراة

ومن ناحيه اخري يدخل النادي الأهلي مباراته غداً الجمعة أمام فريق الجونة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر بالدورى المصرى.

اخر مواجهات

ويحتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 36 نقطة من 15 مباراة خلف الزمالك المتصدر برصيد 39 نقطة من 17 مباراة.

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة الأهلي والجونة القادمة في الدوري المصري عبر قناة أون تايم سبورتس، تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.