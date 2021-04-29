فيديو.. وزير الأوقاف: الفتوى بدون علم إثم ومفسدة عظيمة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن كتاب "خطورة التكفير والفتوى دون علم" من أهم كتب سلسلة رؤية، حيث يؤكد أن الإسلام دين يكفل حرية الاعتقاد، ويساوى بين الناس فى المواطنة المتكافئة فى الحقوق والواجبات دون تمييز.





وأضاف وزير الأوقاف، خلال مقطع فيديو، نشره على صفحته الرسمية بموقع "يوتيوب" تحت عنوان: "خطورة التكفير والفتوى بدون علم"، أن عماد الإسلام هو الرحمة والعدل وصيانة القيم، واحترام العقل أداة للفكر الصحيح، وأن الإسلام برئ مما يرتكبه بعض التكفيريين والمنتسبين من الفتوى بدون علم. وأكد جمعة، أن الفتوى بدون علم إثم ومفسدة عظيمة.

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