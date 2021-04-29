بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس صلوات خميس العهد من دير مارمينا بمريوط

يشارك فى الصلوات الأنبا كيرلس أفا مينا أسقف ورئيس الدير والأباء مجمع الرهبان، دون مشاركة شعبية، بسبب ظروف فيروس كورونا الحالية.
وتقام صلوات قداس خميس العهد اليوم فى جميع الكنائس والأديرة بمصر وخارجها، حيث يترأس الأباء المطارنة والأساقفة والكهنة القداس الإلهى، ضمن طقوس أسبوع الآلام الذى ينتهى بصلوات قداس سبت الفرح إذ تحتفل الكنيسة بعيد القيامة المجيد فى الثانى من مايو المقبل.
وتطبق فرق النظام والكشافة فى جميع الكنائس كل الإجراءات الاحترازية أثناء دخول المصلين، إذ يتم قياس درجة الحرارة إلى جانب تعقيم اليدين بواسطة المطهرات، فضلا عن تنظيم أماكن الجلوس بين الحضور بحيث تكون هناك مسافات تباعد بين الجميع، كما تم تفعيل نظام الحجز المسبق للكنائس التى يسمح فيها بالحضور منعا للزحام.
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