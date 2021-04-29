أوغندا: نقدر دعم الحكومة المصرية لإنشاء محطة بوسيا للطاقة الشمسية

جدة - نرمين السيد - التقى السفير أشرف سويلم، سفير مصر فى أوغندا، بوزيرة الطاقة الأوغندية "مارى جوريتى كيتوتو"، حيث تطرق اللقاء لسبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة.





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