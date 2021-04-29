سعفان: عيدا العمال وشم النسيم إجازة بأجر للقطاع الخاص.. والأحد احترازيا

وقال سعفان، وفقا لبيان صحفى، إن هذه الأيام إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلى أجره اليومى.
وأصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لوضع إحكامة موضع التنفيذ، ومتابعة تنفيذ هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات، كما تتابع المديريات إجازة اليوم الخميس بمناسبة عيد تحرير سيناء ، التى أصدرت الوزارة كتابا دوريا بها ، بدلا من الأحد الماضى 25 إبريل .
وبهذه المناسبات يتقدم وزير القوى العاملة بالتهنئة إلى جميع عمال مصر ، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطنى فى بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج فى بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما يهنئ الوزير، البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد، مؤكدا أن هذه المناسبة تمنحنا المزيد من العزم على مواصلة التكاتف وبذل التضحيات، لتبقى الدولة المصرية فى وحدة نسيجها نموذجا يهدى الإنسانية للخير والنماء، داعين الله عز وجل أن يزيل عنا والعالم أجمع وباء فيروس كورونا، وأن يعم الخير والنماء ربوع مصرنا الحبيبة وشعبنا العظيم تحت قيادة الرئيس السيسى، بالمزيد من التقدم والازدهار والسلام، كى تتحقق آماله فى مستقبل مشرق وغد أفضل.
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