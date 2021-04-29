صور.. التخطيط: توطين صناعة عربات القطارات خطوة مهمة لتطوير الصناعة المصرية

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتى فى إطار توجيهات القياده السياسية بتوطين صناعة السكك الحديدية خصوصا صناعة الوحدات المتحركة وإنتاجها بجودة عالية محليًا لتوفير قطارات جديدة لخطوط مترو الأنفاق والجر الكهربائى المختلفة خلال السنوات الست القادمة، وذلك بالتعاون مع بعض الشركات المصرية لتوطين هذه الصناعة فى مصر، مضيفًا لنا الفخر أن نبدأ اليوم أولى خطوات تصنيع حقيقى للوحدات المتحركة للمترو ووسائل الجر الكهربائى وبنسبة تصنيع محلى ، كما وجه رئيس الجمهورية بنسبة توطين للصناعة المحلية تصل إلى 25% فى غضون عامين ونسبة 50% من التوطين بعد 4 أعوام ثم تصل إلى 75 % خلال 6 سنوات، كما تضمنت بنود المذكرة خطة الدعم الفنى ونقل التكنولوجيا التى ستقدمها هيونداى روتيم إلى نيريك.



وأوضح وزير النقل أن هذا التوقيع يمثل نقلة نوعية كبيرة فى مجال توطين صناعة السكك الحديدية فى مصر خصوصا مع حجم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بمترو الأنفاق والجر الكهربائى، مشيرًا إلى أن هذا التعاون، يُتيح توطين صناعة الوحدات المتحركة بكل أنواعها بما يؤمن متطلبات الدولة المصرية فى هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليميًا ودوليا، لافتًا أنه عندما تبدأ الشركة فى التصنيع ستكون الأولوية إلى التصدير خارج مصر وخصوصا إلى إفريقيا.

وفى سياق متصل، أكد الوزير أن التعاقد بين هيونداى وسيماف لتوريد 32 قطار مكيف جديد للخط الثالث للمترو يشمل التصنيع المحلى بنسبة 25 % لـ 10 قطارات منها وهو ما نحرص على تنفيذه، كما نحرص على استمرار التعامل المثمر فى مجال تحديث نظم الاشارات للسكك الحديدية خط "نجع حمادى / الأقصر"، لافتًا إلى أن تحديث نظم الإشارات بخط "الأقصر/ أسوان" من الممكن أن يشكل تعاونًا مثمرًا آخر بين الجانبين المصرى والكورى الجنوبى، مضيفًا أنه سيتم التعاون مع الجانب الكورى فى توطين صناعة تحديث نظم إشارات السكك الحديدية فى مصر.



وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها أن توقيع تلك المذكرة يعد خطوة جادة لتوطين صناعة عربات القطارات وهو ما يمثل خطوة مهمه لتطوير الصناعة المصرية وتطبيقًا مباشرًا لبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذى أعلنت عنه الحكومه هذا الأسبوع، موضحة أنها لا تمثل فقط عملية توطين بل تعميق لتلك الصناعة والمرتبطة بنقل تكنولوجيا متقدمة ومع أفضل الشركاء العالميين فى هذه الصناعة كثيفة العمالة والتكنولوجيا والتى تحتاج مدخلات إنتاج عديدة تعمل على تحريك عديد من الصناعات المغذية التى تخلق مزيدًا من فرص العمل.

وأضافت السعيد أن التعاون بين شركتى هيونداى روتيم ونيريك يمثل تحالف مهم جدًا يضم ممثل من الحكومة المصرية ممثلة فى صندوق مصر السيادى والهيئة الاقتصادية لقناة السويس مع تحالف من شركات وطنية كبرى من الشركات المصرية، مؤكدة أنها تمثل رسالة مهمة تعبر عن تشجيع الدولة المصرية للقطاع الخاص ومساندته ودعم وجوده بمساحة أكبر فى الاقتصاد القومى.

ولفتت السعيد إلى إطلاق الحكومة للبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية والذى يركز على تعميق وتوطين الصناعة وتهيئة البيئة للقطاع الخاص، موضحة أن هذا البروتوكول يمثل نموذجًا واضحًا وحيًا لتفعيل مكونين رئيسين من هذا البرنامج.

وأكدت السعيد أهمية المشروع موضحة أن جزء كبير من الواردات كانت ترتبط بهذا القطاع والمشروع يسهم فى توفير موارد كثيرة من النقد الأجنبى والتى كانت تستخدمها الدولة لاستيراد مكونات هذا القطاع بالإضافة إلى أنه يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية ممثلة فى رئيس الجمهورية.



وأكدت السعيد أن المشروعات الخاصة بالصناعات والصناعات الكبرى تستطيع من خلالها الدول تحقيق قفزات تنمويه وتحدث قيمة مضافة، متابعه أن من خلال هذا النوع من المشروعات يمكن النقل إلى إفريقيا، متابعه أن مصر بموقعها الجغرافى المتميز واقتصادها المتنوع وماتم تحقيقه من إنجازات فى المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادى فهى مهيئة بكل مافيها من مقومات وكل عناصر النجاح أن تكون بوابة لنقل تلك الصناعات ونقل هذا النوع من المشروعات إلى الدول الإفريقية.

ومن جانبه، أكد السفير الكورى الجنوبى على عمق العلاقات المصرية الكورية الجنوبية وأن التعاون المثمر فى قطاع مترو الأنفاق هو تجسيدًا لتلك العلاقات، مشيرًا إلى أن الجانب الكورى الجنوبى سيبذل قصارى جهده لتدعيم هذا التعاون، وخصوصا فى قطاع مترو الأنفاق الذى ينقل ويخدم ملايين المواطنين يوميًا.

كما أشار رئيس شركة هيونداى روتيم أنه سعيد بتشرفه بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدًا أن هيونداى روتيم ستبذل كل الجهود للتعاون مع شركة نيريك ونقل التجارب والخبرات الكبيرة والتكنولوجيا الحديثة لنيرك خصوصا وأن هيوندى لديها خبرات كبيرة فى الأسواق العالمية كما أن هيونداى ستتعاون مع هيئة سكك حديد مصر فى مجال تحديث نظم الإشارات وتوطين هذه الصناعة فى مصر.