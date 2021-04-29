احرص على شرب الكثير من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور لتحافظ على صحة الكليتين????
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المشاكل الصحية التي تواجه مريض الكلى بسبب نقص السوائل بالجسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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