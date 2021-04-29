المشاكل الصحية التي تواجه مريض الكلى بسبب نقص السوائل بالجسم

احرص على شرب الكثير من الماء في الفترة ما بين الإفطار والسحور لتحافظ على صحة الكليتين????

العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظارك يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا

يمكنك معرفة مكان العيادة الأقرب لك من خلال تطبيق صحة مصر ...

نسخة اندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة آيفون

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