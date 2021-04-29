محافظ دمياط : تركيب خزانى أكسجين بمستشفتى صدر وحميات دمياط بسعة ١١...

ذكرت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم تركيب خزانى للاكسجين لمستشفتى الحميات والأمراض الصدرية بسعة ١١ الف لتر للخزان الواحد.
ونوهت "المحافظ" الى أن ذلك سيساهم وبشكل كبير فى دعم المستشفتين من ناحية زيادة تدفق الأكسجين السائل إلى المرضى خاصة المصابين بفيروس كورونا، وفقاً لخطة وزارة الصحة والسكان بتوفير مخزون كافٍ من الأكسجين الطبى بالمستشفيات حفاظًا على صحة المرضى .
وأضافت "الدكتورة منال عوض" أن هناك تكاتف للجهود بين المحافظة والوزارة لدعم القطاع الصحى بدمياط، بما يحقق تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة للمرضى بشكل عام و مجابهة أزمة كورونا بشكل خاص.
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