/629137/تعرف-علي-تاريخ-مواجهات-الزمالك-والمقاولون-العرب-قبل-مواجهة-الليلة

يدخل نادي الزمالك مباراته اليوم الخميس أمام فريق المقاولون العرب والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويسعي كل من الفريقين حصد الثلاث نقاط، ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 39 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق، على الصدارة واستمرار مشوارهم الإيجابي نحو حصد لقب الدوري المصري الممتاز، بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز الـ13 برصيد 18 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق، وإليكم أهم وابرز المواجهات.

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وإليكم تاريخ مواجهات الفريقن في جميع البطولات والأكثر انتصار.

سبق وأن تقابل الفريقان في 84 لقاء في مختلف البطولات، وكان الحماس والقوة والرغبة في الفوز هو المسيطر على لقاءات الفريقين منذ أول مواجهة بينهم في الدوري والتي كانت في موسم 1979/1978 .

فاز الزمالك على المقاولون في 52 مباراة وتعادل في 21 لقاء وخسر 11 مباراة

أحرز الفريق 124 هدفا في شباك المقاولون العرب، واستقبلت شباكه 59 هدفا.

تقابل الفريق مع المقاولون 75 لقاء ببطولة الدوري الممتاز، حقق الزمالك الفوز في 49 مباراة وتعادل الفريقان في 14 لقاء وخسر الفريق في 8 مباريات.

يدخل نادي الزمالك مباراته اليوم أمام فريق المقاولون العرب والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وذلك في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

فيما تعرض لاعبين من الزمالك للإصابة بفيروس كورونا قبل مباراة المقاولون العرب، هما محمد أبوجبل ومحمد عبد الشافي، وقد عاد أحمد فتوح للتدريبات الجماعية قبل المباراة بعد تعافيه من الإصابة، ويبقى وضع الونش تحت الشك.

قائمة الزمالك

في حراسة المرمى: محمود جنش ، أحمد نادر السيد

في الدفاع: محمود علاء ، محمد عبد الغني ، محمد عبد السلام ، عبد الله جمعة ، أحمد فتوح ، حازم إمام، حمزة المثلوثي .

في الوسط: فرجاني ساسي ، طارق حامد ، يوسف أوباما ، محمد أشرف روقا ، إسلام جابر ، محمود عبدالعزيز ، أحمد سيد زيزو ، محمود عبدالرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي.

في الهجوم: حميد أحداد، مروان حمدي.

اخر مواجهات

الجدير بالذكر ان اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق البنك الأهلي والتي انتهت بنتيجة 4/1 لصالح الفارس الأبيض