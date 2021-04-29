/629134/محمد-صلاح-بشجع-الإسماعيلي-من-وأنا-عندي-7-سنين-فيديو

كشف محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري عن ناديه المفضل في مصر، نافيا أنه يشجع أي من القطبين الأهلي و الزمالك، وذلك خلال فيديو أنتشر خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال محمد صلاح: " أنا بشجع الإسماعيلي وأعلنتها منذ فترة، بشجعه جدا بسبب والدي الذي كان مشجعا للدروايش، وحينما كنت أنضج في العمر، وبدأت تشجيع للإسماعيلي منذ 8 أو 9 سنين، ثم بعدها عشقت النادي الأصفر".

وواصل صلاح: " بحب الإسماعيلي منذ أن كان يطلق عليه نادي الفن و الهندسة ، وأتمنى جماهير الزمالك متزعلش من الموضوع دا".

ترتيب محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

ويتصدر الإنجليزي ونجم توتنهام هوتسبيرج هاري كين قائمة هدافي الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 21 هدف.

يأتى خلفه في المركز الثاني الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول برصيد 20 هدفا .

يأتى في المركز الثالث البرتغالي برونو فيرنانديز نجم نادى مانشستر يونايتد ، برصيد 16 هدفا .

في المركز الرابع الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب نادى توتنهام برصيد 15 هدفا .

في المركز الخامس باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد برصيد 14 هدفا .

يحتل المركز السادس كالفيرت لوين لاعب نادى إيفرتون برصيد 14 هدفا .

في المركز السابع ألكسندر لاكازيت لاعب أرسنال برصيد 13 هدفا .

يأتى في المركز الثامن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي برصيد 12 هدفا .

في المركز التاسع أولي واتكينزلاعب أستون فيلا برصيد 12 هدفا .

المركز العاشر إيلكاي جوندوجان لاعب فريق مانشستر سيتي برصيد 12 هدفا .

في المركز الحادي عشر يأتى ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد بمجموع 10 أهداف.

بنفس عدد الأهداف يأتى كالوم ويلسون لاعب نيوكاسل في المركز الثانى عشر .

مؤمن زكريا يعلق على اداء محمد صلاح مع ليفربول

على جانب أخر قال مؤمن زكريا : “محمد صلاح يرى أنه لم يحقق شيئا حتى الآن، وهذا ما يجعله يواصل التألق. في رأيي، هو أفضل لاعب في تاريخ مصر. قدوة للاعبين المصريين، الكل يريد السير على خطاه”.